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Exclusiv Radu Miruță acuză un „abuz” în cazul lui Dominic Fritz: „Nu ne putem regla conturile politic prin astfel de instrumente”

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Consultări cu partidele la Cotroceni. Inquam Photos / Octav Ganea
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Radu Miruță susține că Dominic Fritz va rămâne președintele USR chiar dacă își pierde mandatul de primar al Timișoarei. Într-o declarație exclusivă pentru Digi24, ministrul interimar al Apărării a calificat situația drept „o mare nedreptate” și „un abuz” și a acuzat existența unui mecanism care ar putea fi folosit împotriva adversarilor politici.

Dominic Fritz va rămâne președintele USR chiar dacă își pierde mandatul de primar, consideră Radu Miruță. Ministrul interimar al Apărării a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că situația lui Fritz a ajuns să unească partidul și a acuzat existența unui „abuz” politic.

„Ceea ce s-a întâmplat este o mare nedreptate care a ajuns să unească partidul. Acum partidul simte că o mare nedreptate s-a făcut, un abuz și este o reacție de protecție autoimună”, a declarat Radu Miruță, întrebat dacă Dominic Fritz va rămâne în continuare președintele USR după pierderea mandatului de primar.

Potrivit acestuia, mai mulți membri ai partidului consideră că situația nu poate fi ignorată.

„Când simți o nedreptate, te unești. Oameni care n-aveau prea multe legături, conducerea partidului, îmi scriu și mie, merg și eu prin țară: «Doamna, nu se poate să stăm indiferenți în fața unui astfel de abuz»”, a spus Miruță.

Ministrul interimar al Apărării a susținut că este periculos ca un astfel de mecanism să poată fi folosit pentru eliminarea unui politician din jocul politic.

„Dacă există un astfel de instrument în statul român, care ia cu penseta un om și îl scoate din jocul politic, cu toate că oamenii îl votează, periculos este faptul că acest instrument există”, a afirmat el. „Azi a fost Fritz, mâine poate să fie Miruță, poate să fie alți oameni care au alte atribuții în statul ăsta”, a continuat liderul USR.

Miruță a criticat și modul în care, susține el, mecanismul legislativ care a dus la situația actuală ar fi fost introdus în Parlament.

„Mecanismul prin care asta a ajuns în Parlament a fost o ilegalitate. Sunt în Parlament de șase ani, se trece prin comisii. În comisie n-a existat textul ăsta. După ce s-au ridicat parlamentarii de la calculator, s-a introdus un text și, brusc, ne-am trezit cu el în față, ca și cum ar fi trecut prin fața parlamentarilor”, a declarat Radu Miruță.

El a calificat situația drept „o dovadă evidentă de o luptă, indiferent de legalitate și de arme, împotriva unor oponenți politici”.

„Este periculos. Nu putem pretinde în 2026 că vrem și NATO, vrem și în OCDE, vrem și fonduri de la Uniunea Europeană și noi ne reglăm conturile la nivel politic prin astfel de instrumente”, a adăugat ministrul.

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Întrebat cine se află în spatele acestei situații, Radu Miruță a spus că nu știe cine „manevrează” un astfel de mecanism.

„Nu știu. Mă vedeți un om foarte deschis și foarte asumat. Nu am văzut vreun CNP al vreunui om care este la astfel de butoane”, a răspuns el.

Întrebat direct dacă este vorba despre președintele Nicușor Dan, Miruță a răspuns: „Nu cred”.

La întrebarea dacă Lucian Pahonțu ar putea fi implicat, ministrul a spus: „Nu știu să aibă astfel de atribuții”.

„Dacă este un om, dacă sunt mai mulți oameni, dacă sunt grupuri de interese, nu știu cum se dezvoltă un astfel de lucru, al cărui efect îl văd”, a concluzionat Radu Miruță.

Editor : C.A.

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