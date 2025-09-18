Peste 188 de milioane de copii la nivel mondial suferă de obezitate, arată cele mai recente date UNICEF, de trei ori mai mulți decât în anii 2000. Raportul evidențiază și un record: este pentru prima dată în istorie când sunt mai mulți copii obezi decât cei cu greutate normală. Alimentația și sedentarismul sunt principalele cauze, atrag atenția specialiștii. Repercusiunile pot fi fatale, în unele cazuri - de la boli cardiovasculare, diabet, boli mintale și chiar cancer, încă din copilărie. Experții care au elaborat studiul UNICEF cer măsuri urgente, printre care și interzicerea reclamelor la junk food pentru copii.

Sebastian are 15 ani și, după o perioadă de excese culinare, s-a trezit cu 25 de kilograme în plus față de greutatea ideală. Acum vrea să își schimbe stilul de viață: merge zilnic cu bicicleta la școală și va începe să meargă și la sală.

Sebastian: Nu mai îmi place cum arăt, îmi este greu să fac mișcare îndelungată fără să obosesc. Am mâncat prea mult fast food și mâncare procesată și nu prea am făcut mișcare.

Cifrele la nivel mondial sunt îngrijorătoare, arată un studiu UNICEF. Peste 188 de milioane de copii trăiesc astăzi cu obezitate, de trei ori mai mulți decât în anul 2000. Specialiștii atrag atenția că nu e un semn de progres, ci o adevărată criză globală de sănătate.

Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24: Aceștia pot face boli cardiovasculare, diabet, boli mintale și chiar cancer, încă din copilărie.

Claudia Pîrv, nutriționist dietetician: Este foarte important să avem mese regulate - micul dejun, prânzul, cina și gustările sănătoase să fie luate la intervale regulate de timp și să evităm să mâncăm seara, după ora 20:00. E important ca întreaga familie să consume aceeași mâncare sănătoasă.

Virgil este fost profesor de sport, iar de-a lungul carierei a pregătit inclusiv o campioană mondială de junioare la atletism. Acum este pensionar și face pregătire gratuită cu copiii.

Virgil Preda, profesor de sport: Părinții sunt primii vinovați pentru că au acceptat ca copilul să nu facă nimic, să mănânce ce e pe piață, cu aditive, cu E-uri.

Există, însă, și excepții, care conștientizează importanța mișcării.

Emilia: Pentru a avea un hobby, dar și pentru a-mi schimba stilul de viață și corpul.

Mama Emiliei: Am un job foarte sedentar, chiar și Emilia are o singură oră de sport la școală. E foarte puțin!

Experții care au elaborat studiul UNICEF cer măsuri urgente, cum ar fi interzicerea reclamelor la junk food pentru copii, eliminarea produselor nesănătoase din școli și blocarea influenței industriei alimentare asupra politicilor publice.

