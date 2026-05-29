Activități gratuite în weekendul prelungit de Ziua Copilului 2026. Ce evenimente sunt în București timp de trei zile

Bucureștiul se pregătește pentru un weekend dedicat copiilor, cu zeci de activități organizate în parcuri, piețe și instituții publice, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. De la spectacole și ateliere până la demonstrații militare, proiecții de film și evenimente interactive despre siguranța online, autoritățile au pregătit programe speciale pentru familii în mai multe zone ale Capitalei.

Timp de trei zile, Capitala va deveni centrul unor activități dedicate copiilor și familiilor, într-un program care pune accent pe joc, creativitate și experiențe în aer liber.

Ce activități sunt pregătite în București pentru Ziua Copilului 2026

Weekend prelungit cu spectacole și jocuri în Sectorul 1

Primăria Sectorului 1 organizează, în perioada 30 mai - 1 iunie 2026, programul „Sectorul 1 Animat”, care va aduce, timp de trei zile, activități dedicate copiilor și familiilor în șapte locații din Capitală. Evenimentele se vor desfășura zilnic, între orele 10:00 și 21:00, la Cantonul Băneasa, pe Strada Copilului, în zona Dorobanți, în Parcul Bazilescu, în piețele Amzei și Matache, dar și la sediul instituției din bulevardul Banu Manta.

Programul pregătit de autorități include activități sportive, ateliere educative, spectacole, jocuri și proiecții de film organizate în aer liber, accesul publicului fiind gratuit. Reprezentanții administrației locale anunță că, pe durata evenimentelor, vor exista restricții temporare de circulație pe Strada Copilului și pe strada Radu Beller.

„Orașul meseriilor”, amenajat în Parcul Bazilescu

Una dintre principalele atracții de Ziua Copilului va fi în Parcul Bazilescu, unde va fi organizat „Orașul meseriilor”, un traseu interactiv desfășurat pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați. Conceptul include o serie de provocări și jocuri prin care copiii vor putea descoperi diferite domenii și activități practice. Participanții vor primi indicii și misiuni care îi vor ghida către mai multe puncte tematice, unde vor avea de rezolvat exerciții de matematică și robotică, dar și activități artistice, muzicale sau de teatru.

Ateliere și spectacole pentru copii în Piața Amzei

Piața Amzei va deveni, de asemenea, un spațiu dedicat activităților artistice și educației culturale. Copiii vor putea participa la ateliere de pictură, desen, modelaj din hârtie creponată și face painting.

Activități sportive și zone de relaxare, amenajate la Canton Băneasa

Zona Canton Băneasa, din Pădurea Băneasa, va găzdui, pe durata celor trei zile de evenimente, o serie de activități dedicate mișcării și petrecerii timpului liber în aer liber. Organizatorii au pregătit terenuri pentru baschet 3×3, volei și mini-fotbal, dar și mai multe zone interactive pentru copii și adolescenți. Cei mici vor avea acces la trambuline, badminton, tenis de masă și tir cu arcul, iar programul va include și activități organizate împreună cu Federația Română de Scrabble și Federația Română de Ciclism.

„Ziua Copilăriei. Ziua Bucuriei!” în Sectorul 2

Cu ocazia Zilei Copilului, Parcul Florilor din Sectorul 2 al Capitalei va găzdui, în perioada 30 mai - 1 iunie 2026, o serie de activități dedicate copiilor și familiilor, în cadrul proiectului „Ziua copilăriei. Ziua Bucuriei”. Evenimentele se vor desfășura zilnic, între orele 10:00 și 13:00, într-un spațiu amenajat pentru activități recreative, artistice și interactive.

Cei mici vor putea participa la ateliere, sesiuni de face painting, modelaj de baloane și spectacole de magie, în timp ce animatorii și acrobații pe picioroange vor completa atmosfera de sărbătoare. Programul include și activități dedicate seniorilor, precum șah, table, remi sau domino, într-un demers care urmărește să transforme evenimentul într-un prilej de petrecere a timpului liber pentru întreaga comunitate. Accesul publicului este gratuit.

„Festivalul Copiilor” la Hala Laminor de 1 Iunie

Primăria Sectorului 3 organizează, pe 1 iunie 2026, „Festivalul Copiilor”, care se va desfășura la Hala Laminor, între orele 11:00 și 20:00. Pe durata întregii zile, spațiul va găzdui activități interactive, momente artistice și competiții sportive, într-o atmosferă dedicată celebrării copilăriei.

Participanții vor putea lua parte la ateliere de modelaj în lut, realizare de hârtie handmade, face painting, modelare de baloane și țesut la mini-război. În plus, organizatorii au pregătit mai multe zone tematice cu karaoke, caricaturi, șah gigant, jocuri arcade și provocări sportive precum șutul la poartă. Programul include și concursuri de tenis de masă și badminton, dar și momente de animație cu personaje tematice, tatuaje temporare și mini-disco cu dansuri coordonate. Accesul publicului este gratuit.

„KIDSFEST”, organizat în patru parcuri din Sectorul 6

Primăria Sectorului 6 organizează, pe 1 iunie 2026, evenimentul „KIDSFEST”, care va aduce activități dedicate copiilor și familiilor în patru parcuri din sector: Parcul Liniei, Parcul Crângași, Parcul Drumul Taberei și Parcul ANL Brâncuși. Programul pregătit de autorități va include ateliere, spectacole, concursuri și zone interactive desfășurate simultan pe parcursul întregii zile.

Participanții vor putea lua parte la ateliere muzicale, sesiuni de croitorie și activități practice, dar și la spectacole de teatru interactiv și reprezentații artistice dedicate copiilor. În cadrul evenimentului vor fi organizate și jocuri interactive, sesiuni de pictură pe față, modelaj de baloane și ateliere de creație. Accesul publicului la toate activitățile este gratuit.

Până în acest moment, primăriile de Sector 4 și 5 nu au publicat programe oficiale ample dedicate Zilei Copilului.

Ziua Porților Deschise la Camera Deputaților, de 1 Iunie

Camera Deputaților organizează, luni, 1 iunie, între orele 10:00 și 17:00, evenimentul „Porți deschise”, dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Copiii și însoțitorii lor vor putea vizita gratuit Palatul Parlamentului, accesul urmând să se facă prin intrarea C1, dinspre bulevardul Națiunile Unite.

Vizitatorii vor avea acces în mai multe spații reprezentative ale instituției, printre care sălile I.I.C. Brătianu, Take Ionescu, Unirii, I.G. Duca, Mihai Viteazul și C.A. Rosetti, dar și în Galeria de Onoare, Galeria Presei, sala de plen a Camerei Deputaților și Cabinetul președintelui forului legislativ.

Programul pregătit pentru copii include spectacole de teatru și magie, teliere de origami, sesiuni de pictură pe față și întâlniri cu personaje fantastice și animatori pe picioroange. În zona exterioară vor fi amenajate tobogane gonflabile, cabine foto și spații pentru jocuri interactive cu premii. De asemenea, fanfara militară a Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” va susține un concert, iar militarii unității, alături de reprezentanți ai Jandarmeriei Române, vor prezenta demonstrații de drill team și exerciții de mânuire a armelor.

Copiii vor avea acces și la mai multe zone sportive dedicate artelor marțiale, șahului, tirului cu arcul, rugbyului, gimnasticii, tenisului de masă, handbalului, baschetului, golfului, automobilismului și fotbalului cu drone, organizate în parteneriat cu federații și cluburi sportive.

„Ziua Copilului la Senat”

Proiectul național #SigurantaOnline, inițiat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Poliția Română și Asociația Română a Băncilor, va participa la ediția din 2026 a evenimentului „Ziua Copilului la Senat”, organizat pe 1 iunie. În cadrul evenimentului, proiectul #SigurantaOnline va amenaja un stand interactiv dedicat copiilor și familiilor, unde participanții vor putea lua parte la activități educative și jocuri tematice despre siguranța în mediul digital. Organizatorii anunță că cei mici vor avea parte de premii, surprize și materiale informative adaptate vârstei lor.

Spațiul special amenajat își propune să îi ajute pe copii să înțeleagă, într-un mod accesibil și interactiv, cum pot naviga în siguranță pe internet și cum pot evita pericolele din mediul online. Totodată, reprezentanții proiectului vor discuta cu părinții despre metodele de protecție digitală pentru minori, inclusiv despre utilizarea instrumentelor de control parental, importanța unei „parole de familie” și principalele riscuri la care copiii pot fi expuși în spațiul online.

Ziua Internațională a Copilului, la MApN

Cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, Ministerul Apărării Naționale, prin Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, organizează, în perioada 29 mai - 1 iunie, evenimentul „Mândru de părinții mei", dedicat copiilor militarilor răniți sau decedați pe timpul participării la acțiuni militare.

Luni, 1 iunie, de la ora 11.00, copiii militarilor răniți sau decedați pe timpul participării la acțiuni militare sunt invitați la Circul Metropolitan București, unde se vor bucura de un spectacol modern, pentru toate vârstele, în care se vor regăsi elemente de acrobație și momente de divertisment. Tot luni, 1 iunie, reprezentanți din mai multe structuri ale MApN vor lua parte la activitățile organizate cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului la Senat și la Camera Deputaților.

Militari din toate categoriile de forțe vor prezenta misiunile și rolul Armatei României, echipamente și tehnică militară, precum și oferta educațională - pentru cei interesați să urmeze o carieră militară. Muzica Reprezentativă a MApN va susține miniconcerte, iar Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I" va avea un stand de prezentare a echipamentului militar din cele două războaie mondiale. În funcțiile de condițiile meteo, zona va fi survolată de aeronave ale Forțelor Aeriene Române

Editor : C.S.