Video Ambasadorul Rusiei, la MAE. Oana Țoiu: Condamnăm gesturile nesăbuite ale Rusiei. Consulul trebuie să părăsească țara în 72 de ore

Oana Țoiu. Foto: Captură Digi24
O dronă rusească a lovit un bloc din Galați

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a declarat vineri, după că l-a convocat la sediul ministerului pe Ambasadorul Rusiei la Bucureti, că acesta a fost informat de decizia României de a nu mai permite funcţionarea Consulatului General al Federaţiei Ruse la Constanţa, iar consulul rus are 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României.

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că ambasadorul Rusiei a fost informat de decizia României de a nu mai permite funcţionarea Consulatului General al Federaţiei Ruse la Constanţa. „Am declarat persoana non grata consulul general al Federaţiei Ruse în România şi are 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României”, a spus Ţoiu.

„Astăzi a fost convocat ambasadorul Federației Ruse la MAE, tocmai am terminat întâlnirea. A fost informat de decizia României de a nu mai permite funcționarea Consulatului Geral al Rusiei la Constanța.

Am declarat persona non grata consulul și are 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României. Vom continua consultările în format aliat. Am avut pe parcursul acestei zile discuții cu miniștrii de externe ai țărilor aliate. Mulțumesc tuturor liderilor pentru dovada de solidaritate și mesajele clare din ultimele ore că siguranța oricăreia dintre țările aliate este legată de securitatea tuturor.

Condamnăm în continuare gesturile nesăbuite ale Federației Ruse și vom continua, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, creșterea presiunii prin accelerarea pachetului de sancțiuni, așa cum a declarat și președintele României.

Împreună cu Ministerul Apărării continuăm consultările în format bilateral și în interiorul NATO, în format aliat, pentru a ne asigura că cerințele României de creștere a capabilităților și a capacității de descurajare pe flancul estic, la Marea Neagră, Dunăre, pe întregul flancul. În dreptul nostru, am accelerat procedurile care se permit Armatei Române. Dotările necesare reprezintă o prioritate în achizițiile anunțate de premier și de Ministerul Apărării.

Însă până la momentul în care aceste capabilități noi vor ajunge pe teritoriul României, în urma procedurilor de achiziții, avem o conversație la nivel aliat pentru a ne asigura că împreună creștem capacitatea de descurajare și de apărare pe flancul estic. România este țara care are cea mai lungă graniță cu războiul. Asta înseamnă că suntem furnizori de securitate și suntem și partea unui efort comun și a unei responsabilități comune pentru a apăra acest flanc.

Gândurile noastre sunt cu cetățenii din Galați, unde, de altfel, colegii mei s-au și dus. Acum e clar că au avut o noapte foarte complicată. Nivelul de îngrijorare este mare și înțelegem asta. Facem tot ce ține de noi pentru a întări apărarea României. Mulțumim partenerilor și aliaților noștri că ne sunt alături”, a declarat Oana Țoiu, după întâlnirea cu ambasadorul Rusiei.

O dronă rusească s-a prăbuşit, vineri dimineața, pe un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alte zeci au fost evacuate.

Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT pentru a discuta implicaţiile „celui mai grav incident care a afectat teritoriul naţional” de la începutul războiului din Ucraina. Șeful statului a anunțat că România închide Consulatul Rusiei de la Constanța și expulzează consulul.

