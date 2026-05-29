Președintele Nicușor Dan a afirmat, după ședința de vineri a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), că remarcă „iresponsabilitatea” unor lideri politici și formatori de opinie din România care încearcă să scuze Rusia în cazul incidentului în care o dronă militară a căzut în Galați.

„Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici şi lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia faţă de acest incident. Şi acum, cetăţenii români pot să vadă cine este prooccidental şi cine mimează prooccidentalismul”, a afirmat Nicușor Dan, într-o declarație de presă susținută vineri la Cotroceni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Citește și: PSD, apel la stabilitate politică după incidentul cu drona de la Galați: „România are nevoie de un guvern funcțional”

Șeful statului a precizat că drona provenea din Rusia și făcea parte dintr-un grup mai mare de aparate de zbor.

„Am avut o dronă rusă, plecată din Rusia, cunoaştem traiectoria, cunoaştem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaştem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone ruseşti, din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a explicat acesta.

Citește și: AUR, atac la Guvern după incidentul de la Galați. Partidul condus de Simion cere alegeri anticipate și acuză „incompetența regimului”

Nicuşor Dan a subliniat și solidaritatea partenerilor euroatlantici în acest context.

„Vreau să mulţumesc pentru solidaritate partenerilor, manifestat atât individual, cât şi în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană, partenerilor din NATO. Asta dovedeşte că există o solidaritate şi o unitate euroatlantică”, a precizat președintele.

Editor : Ana Petrescu