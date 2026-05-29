Live TV

News Alert Nicușor Dan, după explozia dronei la Galați: Consulul rus de la Constanța a fost declarat persona non grata. Consulatul va fi închis

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Capabilitățile de apărare ale României Cine e Andrey Kosilin, consulul general Rusiei de la Constanța

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va fi declarată persona non grata consulul general al Rusiei la Constanța, iar consulatul va fi închis. Șeful statului a susținut, vineri, declarații de presă la finalul CSAT care a avut loc la Palatul Cotroceni, ședință convocată după ce o dronă rusească s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament de la etajul 10 al imobilului.

ACTUALIZARE 14.34 „Am avut noaptea trecută un incident grav, în care doi cetăţeni români au fost răniţi, şi întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o ţară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Faţă de această situaţie, Consul General al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat persoană non grata şi Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa se va închide”, a spus Nicușor Dan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici şi lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia faţă de acest incident şi acum cetăţenii români pot să vadă cine e pro-occidental şi cine mimează pro-occidentalismul”, a adăugat şeful statului.

El a mai declarat că „am avut o dronă rusă, Gheran-2, plecată din Rusia”.

„Cunoaştem traiectoria, cunoaştem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaştem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone ruseşti, din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a subliniat preşedintele României.

Şeful statului a mulţumit pentru solidaritate partenerilor, „manifestată atât individual cât şi în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană, partenerilor din NATO”.

„Asta dovedeşte că există o solidaritate şi o unitate euroatlantică”, a punctat el.

Capabilitățile de apărare ale României

Șeful statului a vorbit și despre capabilitățile României și despre achiziții prin programul SAFE.

„În ceea ce privește capabilitățile României față de acest tip de incidente, vreau să vă informez că, în cadrul SAFE, avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea, și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina semnat în urmă cu trei luni pe producția comună de drone, și aceste două programe, SAFE și Ucraina, au o parte comună.

Avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități, evident, antidrone. Și, până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri și bilaterale, și în cadrul NATO, cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România.

Unele au venit, altele urmează să vină, și, în discuția pe care am avut-o cu Secretarul General NATO, am insistat pentru urgentare și a fost absolut de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre reacția autorităților și intervenția rapidă după incidentul de la Galați de vineri dimineață.

„Și ultimul lucru - am discutat în CSAT și de apărarea civilă. Reacția pe zona de apărare civilă de azi noapte a fost una foarte rapidă, și domnul ministru de interne ne-a prezentat măsurile care au fost deja luate pentru toată zona potențial afectată - sporire de număr de oameni și toate celelalte măsuri, deci pe zona aceasta suntem pregătiți.”, a conchis el.

Cine e Andrey Kosilin, consulul general Rusiei de la Constanța

Consulul general al Federației Ruse de la Constanța este Andrey Kosilin și a fost numit la finalul lunii ianuarie 2023, potrivit site-ului Embassylife.ru.

El a fost născut în 1964 și a absolvit Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova în 1991. Vorbește română, moldovenească, engleză și franceză și deține rangul diplomatic de consilier de clasa I, acordat în martie 2012, potrivit sursei citate.

Kosilin activează în serviciul diplomatic din 1991 și a ocupat diverse funcții în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse și în Ambasada Rusiei în România.

Din 2015 este consilier principal în cadrul Departamentului IV European al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, conform sursei menționate.

Știrea inițială

De asemenea, șeful statului a anunțat că a discutat cu secretarul general al NATO Mark Rutte privind acest incident din Galați, pe care l-a descris drept „cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”. La rândul său, Mark Rutte a transmis „solidaritatea absolută” a Alianței cu România și a reafirmat că NATO „este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”.

Citește și: MApN explică de ce nu a doborât drona care a lovit un bloc de 10 etaje din Galați: „Timpul a fost extrem de scurt”

La rândul său, Ilie Bolojan a declarat, vineri, la întrevederea cu prim-ministrul Republicii Moldova Alexandru Munteanu că a solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să permită României să detecteze dronele care zboară la joasă altitudine, în contextul incidentului de la Galați. Premierul interimar a adăugat că în CSAT va fi propusă sancționarea diplomaților ruși la București.

O dronă s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc cu 10 etaje din oraşul Galaţi, în sud-estul României, în timpul unui atac rusesc lansat în cursul nopţii asupra Ucrainei.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi: 2 răniți. Primele concluzii...
drapel nato langa ale aliatilor
2
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
3
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că social-democrații caută susținere...
profimedia-1019040261
4
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
om cu umbrela in ploaie
5
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Digi Sport
Roland Garros, comunicat oficial după momentul cu Jannik Sinner care "a scandalizat lumea tenisului"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
Locatarii blocului din Galați lovit de drona rusească vor putea fi mutați temporar în locuințe puse la dispoziție de Primărie
USR
USR: PSD trebuie să răspundă pentru capabilitățile reduse ale Armatei României
sigla pnl
PNL acuză PSD și AUR de poziții „anti-naționale” după incidentul cu drona de la Galați
aur
AUR, atac la Guvern după incidentul de la Galați. Partidul condus de Simion cere alegeri anticipate și acuză „incompetența regimului”
Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026
Patronatul Industriei de Apărare: „Incidentul grav de la Galaţi ne-a arătat golul din apărarea noastră”
Recomandările redacţiei
INSTANT_COTROCENI_ZELENSKYY_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Zelenski, după prăbușirea unei drone rusești la Galați: „Suntem...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
Prima reacție a Rusiei după ce Nicușor Dan a anunțat închiderea...
Nicușor Dan și Mark Rutte,
Nicușor Dan a vorbit cu Mark Rutte: România nu va accepta ca Rusia să...
Vladimir Putin.
Vladimir Putin a fost informat despre incidentul cu drona rusească...
Ultimele știri
Ce spune UNSAR despre pagubele provocate de drona rusească căzută la Galați: „Fiecare caz va fi analizat separat”
Medvedev amenință după ce o dronă rusă a lovit un bloc în Galați: „Acest lucru se va întâmpla în continuare”
Eugen Tomac, după drona căzută la Galați: „Rusia trebuie și va fi în continuare sancționată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Ce face Ana Bărbosu după ce a fost suspendată. Gimnasta a luat pe toată lumea prin surprindere
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anunț oficial al SUA, în privința dronelor: "Să se aştepte la acţiuni rapide, dacă încalcă spaţiul aerian...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, după locul 3 la Eurovision 2026: ce nu s-a văzut la TV în timpul show-ului României
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”