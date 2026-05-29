Președintele Nicușor Dan a anunțat că va fi declarată persona non grata consulul general al Rusiei la Constanța, iar consulatul va fi închis. Șeful statului a susținut, vineri, declarații de presă la finalul CSAT care a avut loc la Palatul Cotroceni, ședință convocată după ce o dronă rusească s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament de la etajul 10 al imobilului.

ACTUALIZARE 14.34 „Am avut noaptea trecută un incident grav, în care doi cetăţeni români au fost răniţi, şi întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o ţară care duce un război de agresiune de mai bine de patru ani împotriva Ucrainei. Faţă de această situaţie, Consul General al Federaţiei Ruse la Constanţa a fost declarat persoană non grata şi Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa se va închide”, a spus Nicușor Dan.

„Vreau să remarc iresponsabilitatea unor lideri politici şi lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia faţă de acest incident şi acum cetăţenii români pot să vadă cine e pro-occidental şi cine mimează pro-occidentalismul”, a adăugat şeful statului.

El a mai declarat că „am avut o dronă rusă, Gheran-2, plecată din Rusia”.

„Cunoaştem traiectoria, cunoaştem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaştem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone ruseşti, din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a subliniat preşedintele României.

Şeful statului a mulţumit pentru solidaritate partenerilor, „manifestată atât individual cât şi în cadrul formatelor multilaterale, partenerilor din Uniunea Europeană, partenerilor din NATO”.

„Asta dovedeşte că există o solidaritate şi o unitate euroatlantică”, a punctat el.

Capabilitățile de apărare ale României

Șeful statului a vorbit și despre capabilitățile României și despre achiziții prin programul SAFE.

„În ceea ce privește capabilitățile României față de acest tip de incidente, vreau să vă informez că, în cadrul SAFE, avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea, și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina semnat în urmă cu trei luni pe producția comună de drone, și aceste două programe, SAFE și Ucraina, au o parte comună.

Avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități, evident, antidrone. Și, până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri și bilaterale, și în cadrul NATO, cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România.

Unele au venit, altele urmează să vină, și, în discuția pe care am avut-o cu Secretarul General NATO, am insistat pentru urgentare și a fost absolut de acord ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România”, a explicat Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre reacția autorităților și intervenția rapidă după incidentul de la Galați de vineri dimineață.

„Și ultimul lucru - am discutat în CSAT și de apărarea civilă. Reacția pe zona de apărare civilă de azi noapte a fost una foarte rapidă, și domnul ministru de interne ne-a prezentat măsurile care au fost deja luate pentru toată zona potențial afectată - sporire de număr de oameni și toate celelalte măsuri, deci pe zona aceasta suntem pregătiți.”, a conchis el.

Cine e Andrey Kosilin, consulul general Rusiei de la Constanța

Consulul general al Federației Ruse de la Constanța este Andrey Kosilin și a fost numit la finalul lunii ianuarie 2023, potrivit site-ului Embassylife.ru.

El a fost născut în 1964 și a absolvit Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova în 1991. Vorbește română, moldovenească, engleză și franceză și deține rangul diplomatic de consilier de clasa I, acordat în martie 2012, potrivit sursei citate.

Kosilin activează în serviciul diplomatic din 1991 și a ocupat diverse funcții în aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse și în Ambasada Rusiei în România.

Din 2015 este consilier principal în cadrul Departamentului IV European al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, conform sursei menționate.

Știrea inițială

De asemenea, șeful statului a anunțat că a discutat cu secretarul general al NATO Mark Rutte privind acest incident din Galați, pe care l-a descris drept „cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”. La rândul său, Mark Rutte a transmis „solidaritatea absolută” a Alianței cu România și a reafirmat că NATO „este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat”.

La rândul său, Ilie Bolojan a declarat, vineri, la întrevederea cu prim-ministrul Republicii Moldova Alexandru Munteanu că a solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să permită României să detecteze dronele care zboară la joasă altitudine, în contextul incidentului de la Galați. Premierul interimar a adăugat că în CSAT va fi propusă sancționarea diplomaților ruși la București.

O dronă s-a prăbuşit pe acoperişul unui bloc cu 10 etaje din oraşul Galaţi, în sud-estul României, în timpul unui atac rusesc lansat în cursul nopţii asupra Ucrainei.

Editor : Ana Petrescu