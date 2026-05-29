Vladimir Putin a fost informat despre incidentul cu drona rusească care a lovit un bloc din Galați

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri, după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, că președintele rus Vladimir Putin este la curent cu incidentul cu drona din România.

„Dar voi ce credeţi? Că am ascuns asta?”, a spus ironic Peskov, răspunzând la întrebarea dacă Putin a fost informat despre incidentul cu drona, relatează TASS.

Această reacție din Rusia a venit după ce o dronă rusească s-a prăbuşit, vineri dimineața, pe un bloc din Galaţi, iar impactul a fost urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

În urma incidentului, două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alte zeci au fost evacuate.

Președintele Nicușor Dan a declarat, după ședința CSAT pe care a invocat-o, că va fi declarată persona non grata consulul general al Rusiei la Constanța, iar consulatul va fi închis.

