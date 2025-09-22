Live TV

Albastrul misterios dintr-o celebră pictură din secolul trecut a fost identificat: de ce nu se mai folosește nuanța

Vizitatori admirând pictura „Number 1A, 1948” de Jackson Pollock expusă la Moma, Muzeul de Artă Modernă din Manhattan, New York, pe 13 martie 2018. Foto: Profimedia

Un nou studiu infirmă ipoteza anterioară conform căreia artistul Jackson Pollock ar fi folosit o nuanţă de turcoaz în pictura „Number 1A” (1948).

Puţine picturi din colecţia Muzeului de Artă Modernă inspiră atâta veneraţie precum „Number 1A” (1948) a lui Jackson Pollock. Este un labirint de vopsea, o ceaţă albă fantomatică care atârnă printre nervuri negre şi albastre, cu pete de roz şi roşu care izbucnesc prin ele.

Oamenii de ştiinţă au identificat şi analizat proprietăţile vopselei albastre folosite de expresionistul abstract. Se numeşte albastru de mangan, un pigment sintetic vibrant care era odată un element de bază în cutia de culori a artiştilor, înainte de a fi eliminat treptat în anii 1990 din motive de mediu, scrie News.ro.

Pentru a identifica vopseaua, cercetătorii de la MoMA, împreună cu chimiştii de la Universitatea Stamford, au prelevat mostre din vopseaua albastră şi au utilizat o tehnică numită spectroscopie Raman, în care laserele măsoară modul în care vibrează moleculele vopselei. Rezultatul a fost albastru de mangan, infirmând ipoteza anterioară conform căreia Pollock ar fi utilizat o vopsea turcoaz.

profimedia-0327937861
Tabloul „Number 1A, 1948.”, de Jackson Pollock Foto: Profimedia

Cercetătorii au scris într-un articol publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences din 15 septembrie că puritatea culorii provine din modul în care lumina excită electronii. Este un proces cunoscut sub numele de tranziţii de transfer de sarcină, în care lumina verde şi lumina violetă sunt absorbite. Ceea ce se reflectă în ochii noştri este o nuanţă pură care face ca albastrul de mangan să fie distinctiv. Această calitate l-a făcut o alegere populară pentru artişti de-a lungul secolului al XX-lea, în special printre pictorii din era sovietică, inclusiv Sergei Gerasimov şi Lado Gudiashvili.

Cercetarea a urmat lucrărilor anterioare asupra picturii „Number 1A”, care identificaseră galbenul de cadmiu şi roşul de cadmiu din pictură, şi va contribui la continuarea studiilor şi conservării. 

Deşi albastrul de mangan a fost sintetizat pentru prima dată în 1907, abia în anii 1930 a început să fie produs şi comercializat. Acesta a devenit popular nu numai în rândul artiştilor şi conservatorilor, ci şi în sectorul construcţiilor, unde era comercializat drept colorant pentru ciment.

Deşi „Number 1A” este una dintre cele mai celebre picturi în stropi ale lui Pollock, ea a rămas nevândută când a fost expusă pentru prima dată în 1949, deşi MoMA o va cumpăra un an mai târziu. Lucrarea marchează o perioadă de tranziţie în cariera artistului. Pollock nu numai că a renunţat la titlurile descriptive („Numerele sunt neutre”, avea să explice mai târziu soţia sa, Lee Krasner), dar a abandonat şi şevaletul, lucrând de la început pe o pânză neîntinsă, în poziţie orizontală. Aici, el foloseşte un amestec de vopsele industriale şi vopsele de ulei pentru artişti, la care curând a renunţat.

Stratul inferior este marcat cu o serie de amprente. Apoi, Pollock a aplicat un strat de pensulaţie şi vopsea extrasă direct din tub. La final, a turnat şi a picurat vopsea pe pânză.

