Într-un atelier din Cluj-Napoca este Crăciun tot timpul anului. Aici sunt realizate, încă din ianuarie, globuri din sticlă, cu picturi impresionante - de la Moș Crăciun și sania lui trasă de reni la o întreagă poveste de iarnă, pictată în cele mai mici detalii, cu multă migală și răbdare. În spatele a sute de mii de globuri stă o echipă mică, iar 95% din munca artizanilor ajunge peste hotare, la marile târguri din lume.

O hală discretă din Cluj-Napoca este locul unde magia Crăciunului prinde contur. Din baghete de sticlă aduse din Germania se fac mici cioburi, care sunt, mai apoi, modelate la lămpile de gaz, iar, în ultimul pas, globurile prind culoare.

„Globul nu se pictează, să nu creadă că se pictează bucată cu bucată, de la A la Z. Globul se pictează secvențial. Doamna pictoriță are în memoria ei internă tot modelul și știe să-l facă descompus”, ne explică un reprezentant al fabricii de globuri.

Luminița pictează globuri de aproximativ 30 de ani. Spune că mama ei i-a descoperit talentul.

„Un glob care m-am gândit să fie târgul de Crăciun. Sus să fie beculețe, avem mult de lucru, brăduțul și gheretele. Aici o să fac personaje multe”, explică Luminița, în timp ce lucrează de zor.

Globurile de Crăciun realizate la Cluj care ajung în toată lumea necesită multă atenție, deoarece și preferințele sunt diferite.

„Când avem export, suntem foarte solicitate la lucru. Lucrăm 3D, cu culori, cu glitere, cu pensulă, cu aparat, cu pipete. Suedia - foarte frumoase, încărcate; America - colorate, paleta coloristică foarte bogată pentru America. Și pictură, și decorative”, mai spune Luminița.

Cu minuțiozitate și multă răbdare pictează de zeci de ani și Angela.

„Acum realizez un peisaj de iarnă, cu căsuțe, copii, animăluțe. Pentru noi e o satisfacție să știm că toată lumea se bucură de munca noastră și copiii, mai ales, care vin și văd ce facem”, mărturisește Angela.

Chiar dacă hala are puțini angajați, producția este impresionantă. Este una dintre cele mai mari fabrici de globuri de Crăciun din țară.

„Suntem o firmă cu o vechime de 31 de ani plus. Anul acesta, ca în orice ani, de fapt, de mulți, mulți ani începem din ianuarie, în jurul datei de 15 și terminăm în 15 decembrie. Undeva la 250 de mii de bucăți facem pe an, diverse mărimi, diverse modele, diverse complexități”, spune reprezentantul firmei, Gheorghe Turcu.

Prețurile diferă în funcție de complexitate.

„Cel mai ieftin glob, de 8 centimetri decorat, fără o pictură complexă, urcă de la 1 euro sau 1 dolar și jumătate și cele mai mari, cum sunt cele cu Statuia Libertății pentru America, să zic, poate urca la 10 euro”, mai spune Gheorghe Turcu.

Globurile ajung în America, dar și în Suedia, Bulgaria, Germania, Austria și Italia.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia