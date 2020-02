Suma uriașă cu care s-a vândut la o licitație un tablou care înfățișează o persoană care a sărit într-o piscină

David Hockney a pictat „The Splash” (Stropi), tablou care este considerat o capodoperă a artei moderne și una dintre lucrările reprezentative ale curentului pop, iar acum lucrarea s-a vândut la o licitație din Londra cu o sumă uriașă.

Pictura s-a vândut cu suma de 23,1 milioane de lire sterline, adică aproape 30 milioane de dolari, fiind al treilea cel mai scump tablou al pictorului în vârstă de 82 de ani. David Hockney este cel mai bine plătit pictor în viață, potrivit CNN.

Tabloul ilustrează o piscină însorită din California, în care o persoană nevăzută tocmai a sărit în apă, provocând astfel stropi. Pictura face parte dintr-o serie de trei lucrări, toate realizate în Los Angeles, între anii 1966 și 1967. Cele trei opere de artă sunt similare ca și compozitie, însă diferă ca mărime.

Cel mai mare tablou din această serie, numit „A Bigger Splash” (Stropi Mari), are dimensiunea de 244 pe 242 cm și face parte din colecția Galeriei de Artă Tate Britain din Londra din 1981. Cel mai mic tablou, numit „A Little Splash” (Stropi Mici), se află într-o galerie de artă privată și are dimensiunea de 60 pe 30 cm. „The Splash” se află la mijloc, cu o dimensiune de 182 pe 182 cm.

FOTO: Sotheby's

În comunicatul de presă prin care se anunță vânzarea, casa de licitații spune: „Este cu adevărat una dintre cele mai importante lucrări de artă din secolul XX”. Pictura a mai fost vândută în 2006, pentru suma de 5,4 milioane de dolari, fiind un record pentru artist la acel moment.

Cea mai scumpă pictură a lui David Hockney - „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” - s-a vândut în 2018 cu 90,3 milioane de dolari.

