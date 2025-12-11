Live TV

Irlanda își majorează cu 55% bugetul militar după incidentul cu drone din timpul vizitei lui Zelenski la Dublin

Data publicării:
Dublin Commemorates The Easter Rising Centenary
Soldați ai Forțelor de Apărare ale Irlandei, în timpul unei defilări militare. Foto cu caracter ilustrativ: Charles McQuillan/ Getty Images

Irlanda își majorează cu 55% cheltuielile militare, cu investiții masive în tehnologia anti-drone, după ce mai multe aparate neidentificate au fost detectate pe traiectoria avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în timpul vizitei sale la Dublin. Guvernul irlandez avertizează că incidentele cu drone suspecte s-au înmulțit în Europa de Nord, iar planul de apărare, estimat la 1,7 miliarde de euro până în 2030, include modernizarea sistemelor radar, achiziția de noi aeronave și consolidarea capabilităților pentru protejarea cablurilor submarine, potrivit Agerpres și AFP.

Detaliile planului de cheltuieli, care va dura până în 2030 şi care se ridică acum la 1,7 miliarde de euro, au fost prezentate de Helen McEntee în timpul unei vizite la tabăra militară Curragh, în regiunea Kildare, la vest de capitală.

„Tehnologia anti-drone” anunţată ar urma să fie operaţională din vara viitoare, când Irlanda va prelua preşedinţia rotativă a Uniunii Europene.

Aceasta va permite „detectarea, identificarea şi neutralizarea oricărei drone care ar putea reprezenta o ameninţare”, a declarat ea jurnaliştilor.

„Ne concentrăm pe extinderea şi dezvoltarea unui nou sistem radar” până în 2028, a mai declarat ministrul.

Mai multe drone au fost observate de-a lungul traiectoriei de zbor a avionului care îl transporta pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski când acesta a sosit la Dublin, în seara zilei de 1 decembrie, pentru o vizită oficială.

Poliţia şi armata încă investighează incidentul, a indicat Helen McEntee.

Rapoartele privind survolurile cu drone pe aeroporturi şi alte locuri sensibile, inclusiv militare, au crescut în ultimele luni în Europa de Nord, liderii acestor ţări văzând implicarea Moscovei în aceste acţiuni.

În timpul vizitei sale la Dublin, marţi, preşedintele Consiliului European, António Costa, a declarat că acest incident este „un alt exemplu de atacuri şi ameninţări hibride din partea Rusiei asupra teritoriului european”.

Helen McEntee a indicat că planul de cheltuieli va include şi „investiţii importante în achiziţionarea de noi avioane şi vehicule de transport” pentru trupe.

Ea a anunţat, de asemenea, că aceste fonduri vor fi folosite pentru a îmbunătăţi „capacităţile sonarelor” pentru a supraveghea fundul mării şi a proteja cablurile submarine.

Experţi şi lideri politici consideră că mai multe presupuse acte de sabotaj fac parte, de asemenea, din „războiul hibrid” purtat de Rusia împotriva ţărilor occidentale, pe fondul creşterii tensiunilor din Marea Baltică de la invazia Ucrainei din 2022.

