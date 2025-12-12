FCSB a învins spectaculos Feyenoord după ce a fost condusă cu două goluri în Europa League

FCSB a reuşit o victorie senzaţională cu Feyenoord Rotterdam, cu scorul de 4-3 (1-2), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a şasea a competiţiei de fotbal Europa League.

Meciul de pe Arena Naţională a început bine pentru bucureşteni, care au deschis scorul prin Ngezana, lovitură de cap la cornerul lui Radunovic, în minutul 11. Olandezii au replicat cu ocazia lui Tengstedt, din minutul 26, iar patru minute mai târziu au primit un penalti, pentru un contact între Baba Alhassan şi Tengstedt, însă arbitrul Balakin a anulat decizia după verificarea fazei la VAR. Tengstedt a adus egalarea pentru oaspeţi în minutul 41, dar Feyenoord a intrat cu avantaj la pauză după golul lui Timber, din minutul 44. Oaspeţii au mărit avantajul în minutul 51, odată cu golul lui Sauer.

Intrat la pauză, Mihai Toma a reuşit să reducă din diferenţă, în minutul 54, cu o lovitură de cap din centrarea lui Cisotti. Bucureştenii au reuşit să egaleze prin Mamadou Thiam, în minutul 87, iar Târnovanu a scos incredibil în minutul 90, la şutul lui Hadj Moussa. Elevii lui Charalambous au dat lovitura la ultima fază. Cisotti a insistat, a driblat portarul şi l-a servit în faţa porţii pe Florin Tănase, iar acesta a înscris aducând o victorie extraordinară. FCSB – Feyenoord s-a încheiat 4-3 şi bucureştenii sunt pe locul 27, cu 6 puncte.

FCSB: Târnovanu – Pantea (V. Creţu 46), Ngezana (Chiricheş 65), Lixandru (Edjouma 61), Radunovic – Şut, Baba Alhassan (Graovac 46) – Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu (M. Toma 46) – Thiam. ANTRENOR: Elias Charalambous

FEYENOORD: Wellenreuther – Lotomba, Ahmedhodzic, Plug, Smal (Bos 46) – Timber, Targhalline, Valente (Larin 67) – Hadj Moussa, Tengstedt (Ueda 67), Sauer (G. Borges 58). ANTRENOR: Robin Van Persie

Cartonaşe galbene: Lixandru 48, Fl. Tănase 73 / Ahmedhodzic 72

Arbitri: Mykola Balakin - Oleksandr Berkut, Viktor Matyash - Vitaliy Romanov (toţi din Ucraina)

Arbitri VAR: Daniele Chiffi (Italia) - Viktor Kopiievskyi (Ucraina)

