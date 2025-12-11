Președintele Nicușor Dan a transmis, joi seară, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, o invitație „către toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție” la o discuție, luni, 22 decembrie, de la ora 10, la Palatul Cotroceni. Șeful statului spune că așteaptă înscrieri până joi, 18 decembrie.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”, scrie Nicușor Dan în debutul mesajului său, cu referire la scrisoarea deschisă de solidarizare a unor magistrați, în activitate sau pensionari, care își manifestă susținerea față de judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu.

„Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa procetatean@presidency.ro. Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa colegis@presidency.ro. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți. (În toată săptămâna 15–19 decembrie sunt plecat din țară pentru formate multilaterale și vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte.)”, scrie președintele.

Mesajul de solidaritate a aproape 200 de magistrați

Invitația la discuții a președintelui Nicușor Dan vine după ce aproape 200 de magistrați au semnat o scrisoare deschisă de solidaritate cu Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, care au făcut dezvăluiri privind problemele din sistemul de justiție, în documentarul Recorder, respectiv în timpul conferinței de presă de joi a conducerii Curții de Apel București.

„Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Secția pentru Judecători și Secția pentru Procurori, facem următoarele precizări:

Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție.

Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.

Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.

Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, se arată în mesajul transmis de judecătoarea Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, și semnat de 178 de magistrați.

Scrisoarea deschisă care circulă pe rețele sociale a venit joi, după ce mai multe asociații reprezentantive ale magistraților au transmis un comunicat comun prin care subliniază că judecătorii sau procurorii apără Legea atunci când semnalează public derapaje de tipul ingerințelor politice, presiunilor ierarhice sau deficiențelor sistemice, nu o încalcă. Asociațiile cer autorităților să respecte dreptul magistraților la liberă exprimare.

Prima luare de poziție a lui Nicușor Dan în scandalul din Justiție

Aceasta este a doua luare de poziție a lui Nicușor Dan după ce scandalul iscat în justiție de publicarea, marți seară, de către Recorder, a documentarului intitulat „Justiție capturată”, despre starea justiției din România, fenomenul prescripției și efectele centralizării puterii. Miercuri, șeful statului a transmis, după ce a văzut documentarul, că „cel mai simplu este ne revoltăm” și „să aruncăm vina generic”. În prima sa intervenție, Nicușor Dan a apreciat că „soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție” și a anunțat că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie.

Mesajul judecătoarei Raluca Moroșanu, la începutul conferinței de presă a CAB de joi, 11 decembrie

Un judecător de la Curtea de Apel Bucureşti a afirmat, joi, înaintea conferinţei de presă organizate de instanţă ca urmare a anchetei Recorder, că susţine afirmaţiile judecătorului Laurenţiu Beşu - care apare în materialul de presă - ea reclamând situaţia ”toxică şi încordată” din instituţie.

„Am venit aici să îl susţin pe colegul Laurenţiu Beşu, tot ce a spus el acolo e adevărat, dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel”, a declarat Raluca Moroşanu, judecător la Secţia 1 Penală a Curţii de Apel Bucureşti.

Ea a reclamat situaţia „toxică şi încordată” din cadrul instanţei.

„Suntem terorizaţi pur şi simplu cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu ce va face cealaltă parte, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea”, a adăugat judecătorul.

Declaraţiile judecătoarei au fost făcute pe neaşteptate, în debutul conferinţei de presă organizate de Curtea de Apel Bucureşti. Ulterior, preşedintele CAB, Liana Arsenie, a afirmat că cere verificarea tuturor acuzaţiilor aduse în ultima perioadă.

„Cerem public tuturor organismele să verifice toate acuzaţiile aduse şi să prezinte public rezultatul verificărilor. Nicio altă autoritate nu se poate erija în deţinătorul adevărului absolut”, a afirmat Liana Arsenie.

Ea a adăugat că „legea nu se schimbă în stradă prin manipulare”.

Anterior conferinţei de presă, Secţia pentru judecători a CSM a susţinut că „alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie şi a denunţat „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere”. Totodată, Consiliul a făcut apel la societate ”să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor”.

Ulterior, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat că va face demersuri pentru a verifica realitatea concluziilor materialului de presă realizat de Recorder privind activitatea procurorilor.

Procurorii Secţiei au precizat că au atras atenţia de mai multe ori miniştrilor Justiţiei şi politicienilor că ”este necesară revizuirea unor dispoziţii din legile justiţiei, unele dintre ele în sensul celor surprinse în conţinutul materialului”.

„Legătura dintre eventualele probleme de sistem, integrale sau sectoriale, care trebuie verificate de îndată, şi modificările recente referitoare la statutul magistraţilor, referindu-ne aici la pensiile de serviciu, este doar una conjuncturală şi nu poate duce decât la manipularea opiniei publice şi la deraierea scopului materialului Recorder”, susţineau procurorii.

Recorder a realizat, sub titlul „Justiţie capturată”, un documentar referitor la starea justiţiei din România, care încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon-cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistraţi şi politicieni, jurnaliştii calificând mărturiile din interiorul sistemului de justiţie ca fiind ”de o gravitate fără precedent”.

