Video Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt adevărate: „Suntem terorizați”

Judecătoarea Raluca Moroșanu.
Judecătoarea Raluca Moroșanu. Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Moment surprinzător în timpul conferinței de presă susținute, joi, la Curtea de Apel București. Judecătoarea Raluca Moroșanu a luat cuvântul pentru a spune că dezvăluirile din documentarul Recorder sunt adevărate și că îl susține pe colegul său, Laurențiu Beșu, unul dintre judecătorii care au vorbit despre neregulile în sistemul de justiție. „Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare”, susține Moroșanu.

Conferința a început cu acuzațiile lansate de o judecătoare de la secția penală a Curții de Apel București.

„Mă numesc Raluca Moroşanu. Sunt judecător la Secţia I Penală a Curţii de Apel Bucureşti. Am 26 de ani de magistratură, din care 19 la Curtea de Apel Bucureşti. Am venit aici ca să-l susţin pe colegul Laurenţiu Beşu şi să spun că tot ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis este o minciună. Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel.

Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa ca paranteză - nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la 'Doi şi un sfert', nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat.

Colegii din ţară mă cunosc, pentru că am fost şi formator la Institutul Naţional al Magistratului şi la Şcoala Naţională de Grefieri aproape 15 ani. Şi ei vor şti că nu mint, dacă nu-l cred pe colegul Laurenţiu, măcar să mă creadă pe mine. Atâta am putut spune”, a spus judecătoarea, la începutul conferinţei.

Anterior, Curtea de Apel București l-a acuzat pe Laurențiu Beșu, unul dintre judecătorii care au vorbit în investigația Recorder despre nereguli în sistemul de justiție, că denaturează fapte și că ar fi fost „ofiţer la doi şi-un sfert”, unitatea de informații a Ministerului de Interne, lucru interzis de statutul magistraților.

„Afirmațiile publice ale unui judecător, Beşu Ionel Laurenţiu, sunt grav denaturate și contrazise de documente oficiale și de proceduri legale clare. Faptele arată că delegarea sa nu a fost prelungită din raţiuni exclusiv de ordin profesional, iar încercarea de a rescrie ulterior această realitate reprezintă o mistificare periculoasă a adevărului”, se arată într-un comunicat al Curții de Apel remis miercuri seară.

Laurențiu Beșu, fost judecător la Curtea de Apel de București, a acuzat în ancheta Recorder că delegările judecătorilor se fac în așa fel încât anumite dosare să fie tergiversate sau rejudecate până când intervine prescripția faptelor.

