Live TV

Conferință extraordinară de presă la Curtea de Apel, după dezvăluirile Recorder

Data publicării:
placa cu denumirea curtea de apel bucuresti
Curtea de Apel București Foto: Agerpres

Curtea de Apel Bucureşti organizează, joi, o conferinţă extraordinară de presă, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder, informează Agerpres. Este pentru prima dată când Curtea de Apel Bucureşti anunţă o asemenea conferinţă, precizează sursa citată.

"În data de 11.12.2025, la ora 12:00, la sediul Curţii de Apel Bucureşti din Splaiul Independenţei nr. 5 se va desfăşura o conferinţă extraordinară de presă având ca obiect prezentarea datelor factuale şi informaţiilor relevante privind acuzaţiile formulate în spaţiul public în ultima perioadă. Conferinţa se va desfăşura în Sala E 68 'Istrate Micescu'. Persoana de contact este doamna judecător Ionela Tudor, purtător de cuvânt al Curţii de Apel Bucureşti", se arată într-un comunicat al CAB.

În documentarul Recorder apar mai mulţi procurori şi judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curţii de Apel Bucureşti schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obţine decizii favorabile unor persoane acuzate de corupţie.

Printre dosarele analizate sunt cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci şi Puiu Popoviciu.

După apariţia materialului jurnalistic, Curtea de Apel Bucureşti a lansat, miercuri, un atac virulent la adresa judecătorului Ionel Laurenţiu Beşu, care apare în documentarul Recorder, sugerând că acesta ar fi fost ofiţer la serviciul secret "Doi şi-un sfert", fără să aducă însă dovezi, ci doar citând articole din presă.

În documentarul "Justiţie capturată", Laurenţiu Beşu face dezvăluiri despre fapte petrecute la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lippstadt
1
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
2
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
3
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
4
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Presedintele României, Nicușor Dan.
5
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut...
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
Digi Sport
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Reacția lui Ilie Bolojan la ancheta Recorder: „Am văzut emoţia puternică pe care a generat-o. Voi face o analiză alături de consilieri”
f3 a
Manifestație pentru independența Justiției, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii, la București. Proteste și la Cluj
lucian duta fost sef cnas
Fostul președinte al CNAS, Lucian Duță, scapă definitiv de o condamnare la șase ani de închisoare. ÎCCJ a dispus încetarea procesului
Us,Pentagon,In,Washington,Dc,Building,Looking,Down,Aerial,View
Cotidianul american The New York Times a decis să dea în judecată Pentagonul. Care este motivul demersului în justiție
sediul comisiei europene
„Condamnați funcționarii corupți, dacă doriți să aderați la UE!”, transmite Bruxellesul Ucrainei
Recomandările redacţiei
sediu agricultura
Război între două instituții la Agricultură. O agenție refuză de 17...
ilie bolojan inquam george calin
Premierul spune că bugetul de stat pe anul viitor va fi adoptat la...
Militari ruși în Transnistria
Transnistria, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării...
soldati-harta
„Era «garanției de securitate» s-a încheiat”: Atacurile lui Donald...
Ultimele știri
Trump vrea să se asigure că CNN își schimbă proprietarul. „Persoanele care îl conduc în prezent sunt fie corupte, fie incompetente”
Dispozitivul cu care China ar putea lăsa Statele Unite în beznă: un atac cibernetic ar declanșa pene de curent uriașe în toată țara
Când este obligat medicul de familie să ofere consultații la domiciliu. Cum pot pacienții să solicite vizita
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Fanatik.ro
Compania de stat unde indemnizațiile șefilor s-au dublat în 2025. Investițiile, reduse cu peste 50 de...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
La aproape un an de la despărțirea de iubit, celebra jucătoarea de tenis a refuzat o cerere în căsătorie. De...
Adevărul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să...
Playtech
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție fermă după ancheta Recorder: „O mână de ticăloși fără scrupule în funcții cheie!” De...
Digi Sport
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Pro FM
Sharon Osbourne dezvăluie, printre lacrimi, ultimele cuvinte ale lui Ozzy. Detaliile sfâșietoare din ultima...
Film Now
Fostul soț al lui Jennifer Aniston va deveni tată pentru prima dată. Soția cu 23 de ani mai tânără e gravidă...
Adevarul
Sute de mașini Porsche din Rusia au încetat brusc să mai funcționeze. Care ar putea fi problema
Newsweek
Țara unde românii iau a 14-a pensie de 650€. Acasă, pensionarii au primit 400 lei bonus. Indexarea, anulată
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț