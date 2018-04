Ce spune o italiancă străinilor: Într-un fel, le suntem datori românilor

În timp ce Italia găzduieşte cea mai mare comunitate de români din disapora, există italieni care aleg să se mute în România. Este şi cazul Dariei Barcheri, din Padova, care trăieşte de patru ani la Bucureşti şi consideră că aceasta este cea mai bună alegere pe care a făcut-o. Este profesoară de limba română pentru străini şi de limba italiană pentru români, ne cunoaşte istoria şi tradiţiile şi le promovează în rândul turiştilor

Daria Barcheri, către turiști: Ne aflăm în faţa unui simbol, Ateneul Român este simbolul Bucureştiului, dacă nu chiar simbolul României. Acustica din sala de concerte este perfectă. Se spune că este a doua cea mai bună după Scala din Milano, dar există oameni care spun că ar fi chiar mai bună decât cea din Milano.

Daria Barcheri este din Padova, dar trăieşte in Bucureşti de patru ani. Este profesoară, ghid turistic şi o adevărată ambasadoare a ţării noastre. Iubeşte România, îi cunoaşte istoria şi-i promovează imaginea printre străini, ca şi cum ar fi patria ei.

Daria Barcheri, către turiști: La interior se află un tablou lung de 75 de metri şi lat de 3 metri şi jumătate. Acel tablou reprezintă toate scenele importante din istoria României. Cele trei regiuni istorice ale României sunt Valahia, Moldova şi Transilvania. Valahia şi Moldova au avut poveşti asemănătoare, adică au fost invadate de mai multe ori de turci şi Imperiul Turc a creat această condiţie de state vasale. Erau toţi români. Erau conducători români, îmi vine în minte de exemplu Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu, Vlad Ţepeş, români care au luptat împotriva turcilor în mai multe rânduri şi au reuşit să-şi menţină statutul de vasali, adică să nu fie colonizaţi de otomani. Țineau mult la independenţa lor şi la religia lor, au rămas fideli religiei lor şi limbii lor. În România nu există musulmani datorită acestor mari conducători, care nu erau doar nişte prinţi care îşi permiteau o viaţă bună, erau conducători adevăraţi, cu o strategie bună de luptă pe care au şi aplicat-o şi se spune că dacă otomanii nu au ajuns până în Occident, până la noi, cu siguranţă se datorează acestei rezistenţe pe care au opus-o aceşti mari conducători români. Uite de ce, într-un fel, le suntem datori.

Tânăra italiancă ştie mai mult despre istoria românilor, chiar decât unii români get-beget. Îşi doreşte ca toţi turiştii străini să cunoască mai multe depre ţara care ei i-a devenit casă.

Daria Barcheri: Trebuie să ştie cum este România adevărată. Nu ce se spune despre România.

Vorbeşte o română aproape perfectă, este ambiţioasă şi curioasă. De fapt, curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere au îndrumat-o spre noi orizonturi. Limba română a fost prima sa opţiune la facultatea de limbi străine pe care a urmat-o în Italia, iar cursurile profesorului român de acolo au impresionat-o. După încheierea studiilor a decis că nu există loc mai potrivit pentru a-şi exersa limba româna decât în România. Aşa a ajuns la Constanţa.

Daria Barcheri: La început m-am speriat un pic, fiindcă credeam că era mai uşoară din punct de vedere morfologic, dar apoi am descoperit că chiar dacă e dificilă, este foarte interesantă, aşa că am avut perseverenţă şi am continuat. Fiindcă dacă nu ai perseverenţă în viaţă, nu înveţi nimic. M-am gândit cum pot să găsesc un loc de muncă, pentru că atunci când eşti în vacanţă, totul e mereu frumos, dar apoi trebuie să trăieşti într-o ţară şi am vorbit cu localnici şi lumea care era în Constanţa, pe care am întâlnit-o, mi-a spus că era mai bine pentru mine Bucureştiul.

Şi chiar aşa a fost. Nu a trecut mult până să-şi găsească un loc la Institutul Italian de Cultură, unde predă şi astăzi româna italienilor şi italiana românilor, iar în timpul liber le arată străinilor România.

Turiştii ascultă miraţi poveştile ei istorice. Unii dintre ei sunt în vacanţă, alţii locuiesc în România. Este şi cazul Serafinei, care şi-a dat licenţa în limba română, la Napoli. Entuziasmul Dariei a convins-o să participe la turul ghidat, chiar dacă locuieşte deja la Bucureşti de ani buni.

Serafina Pastore: O persoană foarte deschisă, care iubeşte România ca mine şi avem un punct în comun şi puternică. Mi se pare o persoană foarte puternică, care a avut curajul să... nu cunosc alţi italieni care sunt ghizi turistici aici, în Bucureşti. Deci a avut curaj.

Diego Gisti, profesor: Daria este o persoană fantastică. Este distractivă, amuzantă, foarte pregătită în ceea ce face, este o adevărată plăcere să ne plimbăm cu ea prin oraş şi să descoperim Bucureştiul alături de ea.

Giuseppe: Aveţi clădiri superbe, detaliile sunt perfecte, feroneria, porţile, statuile, totul este superb.

Este a şasea sau a şaptea oară când vin la Bucureşti şi de fiecare dată am regăsit oraşul într-o formă mai bună.

Tururile prin Bucureşti nu sunt singurele pe care Daria le organizează. Regiunile ei preferate sunt Maramureşul şi Bucovina. Acolo a întâlnit oameni simpli şi iubitori de tradiţii şi a descoperit partea pitorească a ţării.

Daria Barcheri: Călătoresc timp de 8 zile, 10 zile cu turiştii şi avem ocazia să le arătăm cum sunt românii şi această ţară frumoasă, cu pădurile foarte frumoase, animalele care încă sunt considerate, într-un fel sacre. Şi oraşele, de ce nu? Braşov este un oraş minunat, Bucureştiul e renumit ca Micul Paris pentru un motiv şi muzeele care sunt în Bucureşti sunt foarte frumoase.

Trăieşte, munceşte şi plăteşte taxe în România. A avut ocazia să vadă şi părţile bune, dar şi părţile rele din ţara noastră. Nimic nu a speriat-o pe Daria Barcheri, poate doar faptul că nu prea ştim să punem în valoare ceea ce avem.

Daria Barcheri: Pot să spun că, în general, e adevărat că românul te ajută. Eu am fost ajutată mereu şi asta aici am învăţat cât de importantă este solidaritatea şi chiar mă bucur că sunt aici, că pot să trăiesc într-un mediu atât de deschis şi cu oameni care te ajută. Din păcate, încă ţara nu e gata să primească un număr mare de turişti şi asta este un păcat, fiindcă este o ţară minunată şi cred că se va dezvolta foarte bine, dar trebuie să se gândească şi la veniturile din turism, pentru că sunt foarte importante. Pentru mine este foarte important să promovez România, pentru că îmi place ţara asta şi cred că România are un potenţial foarte mare şi trebuie dezvoltată cu siguranţă şi pentru că doresc cu toată inima ca italianul să întâlnească românul cum este cu adevărat. Nu e uşor, cu siguranţă, pentru că atunci când plec sunt multe peripeţii care trebuie înfruntate, dar cu pozitivitate, cu perseverenţă şi cu răbdare multă. Răbdare, răbdare, răbdare.

Daria Barcheri intră cu aceeaşi bucurie în rolul de ghid, aşa cum predă şi româna sau italiana.

Cristina, Monica şi Andreea au început cursurile de italiană anul trecut. O apreciază pe Daria şi ca om, nu doar ca profesoară.

Cristina Calancea, cursantă: Este în România de mai mult timp, înţelege cultura noastră, este o persoană foarte amabilă şi foarte calmă şi înţelegătoare.

Monica Văluţeanu, cursantă: Este o profesoară foarte bună, explică foarte bine şi plus să are avantajul că putem face paralela între italiană şi engleză şi să asociem anumite chestii, să ne fie mai uşor.

Andreea Pană: Daria este o persoană foarte agreabilă, m-a surprins când am cunoscut-o... având în vedere că e italiancă, vorbeşte româna mai corect decât mulţi români pe care-i cunosc, e o tipă foarte deşteaptă şi inteligentă şi are multă voinţă. Mai mult decât atât, iubeşte România foarte mult, prin tot ceea ce face, prin faptul că ea călătoreşte foarte des, fiind şi ghid turistic. E un ambasador foarte bun al ţării noastre.

Aici a înţeles importanţa solidarităţii, aici se simte ca acasă şi din acest motiv vrea să ofere ceva înapoi României. Daria Barcheri contribuie în fiecare zi la promovarea ţării noastre în lume.