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Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său despre noua Republică Islamică

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Portret al lui Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia
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Din articol
Mojtaba poate moșteni funcția, dar nu și autoritatea Schimbarea dinamicii puterii

Iranul a organizat o procesiune funerară extravagantă, care a durat o săptămână, pentru a-l jeli pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ucis la începutul războiului cu Statele Unite și Israel. Evenimentele publice organizate de stat au atras sute de mii de oameni în întreaga Republică Islamică. Însă un om a ieșit în evidență prin absența sa: Mojtaba Khamenei.

Mojtaba poate moșteni funcția, dar nu și autoritatea

Fiu și succesor al liderului de lungă durată al Iranului, acesta a fost absent pe tot parcursul ceremoniilor și mitingurilor de doliu care s-au încheiat pe 9 iulie. Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit în același atac aerian israelian care i-a ucis tatăl și nu a mai fost văzut în public de la succesiunea sa în martie.

Absența, spun experții, a dat o nouă lovitură legitimității lui Mojtaba Khamenei și a intensificat semnele de întrebare cu privire la cine conduce țara din Orientul Mijlociu cu aproximativ 90 de milioane de locuitori. Potrivit autorităților, acesta nu a participat la înmormântarea tatălui său din cauza preocupărilor legate de securitate.

Absența sa este semnificativă din punct de vedere politic, pentru că subliniază dilema centrală a succesiunii. Mojtaba poate moșteni funcția, dar nu și autoritatea tatălui său”, a declarat Alex Vatanka, directorul Programului Iran de la Institutul Orientului Mijlociu, cu sediul la Washington, potrivit Radio Free Europe.

Mojtaba Khamenei a fost o alegere controversată pentru funcția de lider suprem. Deși alegerea sa a reprezentat continuitate în timpul războiului, aceasta i-a înfuriat pe susținătorii guvernului, care au spus că succesiunea ereditară a trădat rădăcinile antimonarhiste ale Revoluției Islamice din 1979.

Ținerea lui ascuns ar putea evita aceste acuzații, dar lasă și transferul de legitimitate vizibil neterminat”, a adăugat Vatanka, autorul cărții „Bătălia ayatollahilor din Iran”. „Regimul poate coregrafia continuitatea, dar nu poate crea autoritate personală peste noapte”, a completat el.

Pentru mulți iranieni, Mojtaba Khamenei rămâne un mister. Deși bărbatul în vârstă de 56 de ani a făcut declarații scrise, nu a fost publicată nicio imagine, înregistrare video sau înregistrare vocală a sa.

Farzan Sabet, expert în Iran la Institutul de Studii Postuniversitare din Geneva, a declarat că legitimitatea în Republica Islamică - la fel ca în alte regimuri autoritare - contează în ceea ce privește baza sistemului.

„Pentru majoritatea iranienilor, Mojtaba va avea probabil chiar mai puțină legitimitate decât tatăl său și va părea mai slab, dar își poate stabili autoritatea în rândul principalilor susținători ai regimului, mai ales dacă devine mai vizibil după ce rănile sale se vor vindeca sau situația de securitate va permite acest lucru”, a afirmat Sabet. „Așadar, acesta este, în cele din urmă, un obstacol depășibil.”

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Schimbarea dinamicii puterii

Timp de decenii, puterea în Iran a fost centralizată în mâinile lui Ali Khamenei, care a avut ultimul cuvânt în toate chestiunile importante de stat și a condus țara cu o putere de fier din 1989 până la asasinarea sa pe 28 februarie.

Dar de la uciderea sa și succesiunea lui Mojtaba Khamenei, procesul decizional de la Teheran s-a schimbat.

Iranul nu a înlocuit liderul suprem cu o conducere colectivă, dar Ali Khamenei a petrecut decenii construind instituții capabile să guverneze alături de lider”, a explicat Vatanka.

Biroul Liderului Suprem, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și Consiliul Suprem de Securitate Națională, principalul organism de elaborare a politicilor țării, „împart acum povara zilnică a luării deciziilor, în timp ce liderul suprem arbitrează din ce în ce mai mult, în loc să direcționeze personal, fiecare problemă majoră”, a adăugat Vatanka.

În ciuda absenței sale din viața publică, Mojtaba Khamenei joacă încă un rol important în strategia de război și în gestionarea discuțiilor de pace cu Statele Unite, potrivit serviciilor de informații americane.

IRGC, ramura de elită a forțelor armate iraniene, a jucat întotdeauna un rol cheie în politică. Dar acum este forța politică dominantă în Republica Islamică, consideră experții.

Consiliul Suprem de Securitate Națională, sub conducerea lui Mohammad Baqer Zolqadr, un fost comandant al IRGC, rămâne influent.

Experții spun că personalități civile de rang înalt, precum președintele Masud Pezeshkian, ministrul de Externe Abbas Araqchi și Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului și negociatorul-șef cu Statele Unite, joacă și ele un rol.

IRGC era cel mai puternic actor din stat când Ali Khamenei era în viață și rămâne cel mai puternic actor astăzi, chiar mai puțin restricționat în cadrul și de către sistem în absența sa”, a spus Sabet.

Cu toate acestea, se pare că încă se fac eforturi pentru a construi un consens între părțile interesate cheie din sistem, în cadrul căruia IRGC joacă un rol supradimensionat”, a adăugat el.

Rezultatul, spun experții, este că deciziile sunt luate din ce în ce mai mult prin acord instituțional, mai degrabă decât prin autoritatea personală a unui singur om.

Acest lucru face ca procesul de elaborare a politicilor să fie mai lent și mai precaut, dar și mai rezistent, pentru că responsabilitatea este distribuită în întregul sistem, mai degrabă decât să revină exclusiv liderului suprem”, a conchis Vatanka.

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Editor : Ș.R.

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