O sculptură de Brâncuși, la un pas de a stabili un record fără precedent la o licitație din New York

constantin brancusi
Constantin Brâncuși. Foto: Profimedia Images

O sculptură de Brâncuşi ar putea stabili un record fără precedent, de 100 de milioane de dolari, la o licitaţie din luna mai organizată de casa Christie's New York.

„Danaida” (1913) a lui Brâncuşi, un cap de bronz cu patină maro şi foiţă de aur, este estimată la o sumă fără precedent de 100 de milioane de dolari.

sculptura danaide constantin brancusi
„Danaida” este o sculptură realizată de Constantin Brâncuși în 1913 și reprezintă un cap de bronz cu patină maro şi foiţă de aur. Foto: christies.com

Lucrarea provine din colecţia lui Samuel Irving Newhouse, care a achiziţionat-o pentru 18,2 milioane de dolari la Christie’s în 2002, un record pentru sculptor la acea vreme.

Christie’s a vândut cele mai scumpe şapte lucrări ale modernistului român, cea mai valoroasă fiind „La jeune fille sophistiquée” (Portretul lui Nancy Cunard), care a fost adjudecată la preţul de 71,2 milioane de dolari în 2018.

„Si Newhouse era dispus să plătească orice preţ pentru o lucrare pe care şi-o dorea”, scrie istoricul de artă şi curatorul Mark Rosenthal într-un eseu pentru Christie’s în 2019.

Alături de sculptura lui Brâncuşi, sesiunea de vânzări cuprinde 35 până la 40 de lucrări, din colecţia magnatului media Samuel Irving Newhouse, picturi de Jackson Pollock, Pablo Picasso şi Jasper Johns, potrivit dealerilor. Casa le-a evaluat la uriaşa sumă de 450 de milioane de dolari.

