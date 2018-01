PASTILA DE LIMBĂ. Cele mai hazlii „rostiri” ale anului trecut

V-am obişnuit ca la sfârşit sau la început de an să aruncăm o privire spre ce a fost şi să alegem câteva dintre rostirile cele mai hazlii sau cele mai trăsnite ale anului care a trecut. Nu fac excepţie nici acum şi sper ca privirea noastră spre trecut să nu fie doar amuzată, ci şi amuzantă, spune Radu Paraschivescu, realizatorul emisiunii „Pastila de limbă” de la Digi24.

Un edil căruia preocuparea pentru înlocuirea spaţiului verde cu beton şi obsesia bordurilor i-au adus poreclele „Betoniţă” şi „Borduriţă” face, într-o conferinţă de presă, o constatare care invită la reevaluarea şi eventual la rescrierea geografiei: „Sectorul 3 e cel mai mare oraş al României, după Bucureşti”. Sigur, partea nu poate fi mai mare decât întregul. Atâta doar că a transforma un sector într-un oraş pe care să-l aşezi imediat după oraşul din care l-ai decupat trădează unele dereglări mai mari sau mai mici. Nu-i vorbă, edilul nostru are ce are cu sectorul în discuţie. Tot din gura dumisale a ţâşnit la un moment dat judecata că „Bulevardul Unirii e mai frumos decât Champs-Élysées”, ceea ce-i va fi făcut, fără doar şi poate, să râdă pe parizienii, câţi or fi ei, care înţeleg româneşte. Una dintre trăsăturile caprei râioase este, se ştie, semeţia cozii ţinute sus.

Vă supun acum atenţiei un foraj cortical la mare adâncime, care vine din partea unui as (de treflă) al cântecelor de of şi de aoleu. Nu se mai ştie exact care este rangul lui în ierarhia maneliştilor - unii îl consideră rege, pe când alţii văd în el ditamai împăratul - , dar asta n-are legătură cu înclinaţia lui spre înţelepciune şi frison solomonic. „Când iubeşti un om, trebuie să-i oferi dragoste”, suspină cântăreţul nostru, semn că a trecut la timp prin poezia lui Topârceanu şi a înţeles exact ideea lui Guţă Popândău: „Amorul e un lucru foarte mare”. Iar dacă mai era nevoie de dovezi ale ascuţimii cântăreţului, el însuşi se grăbeşte să rostească încă un panseu pe aceeaşi temă: „Nu poţi să vorbeşti de dragoste doar verbal”. Aşa este. Despre dragoste se mai poate vorbi făcând piese la strung, dându-te cu tiroliana, curăţând ceapă roşie sau pescuind la copcă.

Şi fiindcă am ajuns în zona atât de subtilă şi de diafană a iubirii, ar fi nedrept să neglijăm cugetarea unei blonde fatale, cu pieptul montat, pare-se, într-un atelier de vulcanizare şi cu buzele dilatate prin artificii tehnologice ambiţioase. Supărată pe mofturile câtorva nurlii zurlii (sau, dacă preferaţi, zurlii nurlii) şi pe ezitările bărbaţilor de-o noapte de a-şi sacrifica finanţele pe altarul fericirii amoroase, vampa din pitoreasca aşezare a Lunguleţului de Dâmboviţa a decretat sec: „Bărbatul care mă iubeşte mă iubeşte aşa cum mă iubeşte”. Unde dacă nu la cele mai înalte şcoli înveţi că repetiţia este procedeu stilistic?

Din partea unui fost primar de sector arătat cu degetul Colectiv şi cu porecla trecută în buletin vine o mărturisire în care, dacă pui urechea, desluşeşti mici aluzii bahice. „Tata a vrut să iau drumul altor cărări”, spune personajul, făcându-te să numeri până la trei sau până la şapte. Aşa e când vrei să umbli la caietul cu expresii frumoase, te încurci în schelele pe care se construieşte fraza şi până la urmă nu reuşeşti decât să devii caraghios.

Şi cum în România nici măcar demnitatea de ministru al Educaţiei nu te scuteşte de exprimări anapoda, iată-l pe unul dintre conducătorii şcolii româneşti înlocuind româna cu păsăreasca şi dând de ştire asistenţei că „Manualele vor fi pilotate cu copii în vară, în summer camp”. Trebuie să ai Curaj cu majusculă ca să poţi strica în asemenea hal o limbă care nu ţi-a făcut nimic. Că ţi se pare că summer camp sună mai bine decât „tabără de vară”, mai treacă-meargă. E un moft până la urmă pasabil. Dar să vorbeşti despre „manuale pilotate” ca şi cum ar fi vorba de aeronave e deja prea mult. Ministrul a vrut să spună, vezi bine, că „ediţia-pilot a noilor manuale va fi testată pe o serie de elevi în cadrul unei tabere de vară”. Din snobism şi romglezită, a ieşit ceva care te face să suni la Otopeni şi să întrebi: „Nu vă supăraţi, manualul de la München aterizează la timp sau are întârziere?”

Sigur, e greu să alegi gogomăniile cele mai mari dintr-o recoltă atât de bogată. Şi fiindcă simt că mai trebuie premiaţi câţiva rostitori din spaţiul public, vă propun să continuăm în acelaşi registru şi data viitoare.

