ANRE începe lupta cu băieții deștepți din energie. Autoritatea a adoptat joi regulile pe care le-a vrut Ilie Bolojan și chiar le-a trecut printr-o ordonanță de urgență, blocată acum la CCR. Scopul este eliminarea proiectelor pur speculative în zona de energie, care nu se realizau, ci doar produceau blocaje. Modificările sunt termene clare de înființare și o garanție de 30 de mii de euro pe MW construit.

Într-o intervenție la Digi24, președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că autoritatea a decis creșterea garanției financiare la 20%, introducerea unor condiții noi pentru participarea la licitațiile de capacitate și modificarea regulilor privind autorizațiile de înființare.

„Continuăm demersurile, nu le începem acum, pentru că noi în 2024, în iulie, am pus pentru prima dată garanții pentru lucrările de racordare, am menținut în procent de 5% nivelul acestor garanții, iar efectul pentru anul 2025 a fost de 9300 de megawați în ATR-uri care au expirat. Raportat la numărul de 81.000, ne-am dat seama că este mic acest număr, deși considerabil substanțial 9300 de megawați raportat la 81.000 insuficient. De aceea am luat decizia de a crește nivelul garanțiilor de la 5% la 20% pentru lucrările de racordare” a declarat el.

ANRE introduce și o garanție raportată la capacitatea instalată, în cuantum de aproximativ 30.000 euro/MW, la momentul solicitării autorizației de înființare.

„Condiții noi pentru garantare și a accesului la licitațiile de capacitate. Și, în plus, foarte important, modificarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de înființare prin introducere a acestei garanții pe megawatt în cuantum de 30.000 euro”, a precizat șeful ANRE.

„Atât timp cât vom avea pe platforma de tranzacționare online de tip OLX proiecte la vânzare și la o simplă căutare pe telefonul mobil putem să identificăm aceste proiecte, eu consider că nu așa facem tranziția energetică, dezvoltând proiecte pentru a le tranzacționa online și dezvoltând proiecte pentru a le racorda la rețea”, adaugă el.

El susține că aceste măsuri sunt constructive, iar beneficiile se vor vedea când rețeaua va fi curățată de aceste autorizații.

„Măsura aceasta trebuie privită ca un lucru constructiv. Cineva care dorește să investească și să facă afaceri în energie trebuie să facă dovada că are resursele financiare pentru a implementa astfel de proiecte. Deși inițiativa noastră în spațiul public a fost criticată ca fiind o măsură care va bloca investițiile în noi capacități de producție, din analiza pe care am făcut-o cuantumul de 30 euro pe kilowatt raportat la nivelul investițional care este în derulare în momentul de față este unul care îi permite investitorului să facă disponibil această sumă de bani. Considerăm că măsura nu este una coercitivă, ci este pur de separare a celor care au intenții serioase de a investi față de cei care au doar dorința de dezvolta un proiect pe hârtie și de a-l tranzacționa.

Eu cred că beneficiile se vor vedea în curând, în momentul în care rețeaua va fi curățată de aceste autorizații, ATR-uri, care au fost obținute doar cu scopul de a tranzacționa un astfel de proiect și nu de a-l construi și de a-l racorda la rețea, pentru că noi, de fapt ce ne dorim, ne dorim să avem megawați racordați la rețea și nu megawați pe hârtie”, conchide șeful ANRE.

Emiterea unui Aviz Tehnic de Racordare (ATR) conduce la rezervarea unei capacități de evacuare sau de consum în rețeaua electrică. În situația în care proiectul nu este realizat, capacitatea respectivă rămâne indisponibilă pentru o perioadă îndelungată, ceea ce conduce la limitarea accesului altor investitori la rețea, întârzieri în dezvoltarea unor proiecte viabile și utilizarea ineficientă a infrastructurii existente, notează DigiEconomic.ro.

Mai mult, operatorii de rețea planifică investițiile în rețelele electrice având în vedere proiectele pentru care au fost emise ATR.

Proiectele care nu se materializează pot conduce la dimensionarea ineficientă a investițiilor în rețea, creșterea incertitudinii în planificarea dezvoltării rețelelor, precum și la utilizarea suboptimă a resurselor financiare destinate investițiilor.

Principalele modificări:

Principala modificare adoptată de ANRE vizează majorarea garanției financiare necesare pentru emiterea Avizului Tehnic de Racordare (ATR), pentru proiectele de producție și consum cu puteri aprobate pentru evacuare de peste 1 MW.

Valoarea garanției urcă de la 5% la 20% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare.

Măsura are rolul de a descuraja rezervarea „pe hârtie” a capacității din rețea de către dezvoltatori care nu intenționează sau nu pot să ducă proiectele până la final.

Potrivit datelor analizate de ANRE, dintre proiectele pentru care fusese aplicată anterior garanția de 5%, doar:

12% au ajuns la semnarea contractelor de racordare;

3% au obținut și autorizațiile de construire;

aproximativ 1% au ajuns inclusiv la autorizația de înființare.

În paralel, pentru proiectele cu puteri instalate de minimum 5 MW depuse înainte de 1 ianuarie 2026, operatorii de rețea au primit 663 de cereri care însumează aproximativ 57 GW capacitate solicitată.

ANRE introduce și obligația ca dezvoltatorii să obțină autorizația de înființare într-un termen clar:

maximum 12 luni de la semnarea contractului de racordare;

maximum 18 luni de la emiterea ATR.

