Live TV

Video Noi reguli împotriva „băieților deștepti” din energie. Șeful ANRE: „Vrem să avem megawați racordați la rețea și nu pe hârtie”

Data actualizării: Data publicării:
energie
Foto: Shutterstock
Din articol
Principalele modificări:

ANRE începe lupta cu băieții deștepți din energie. Autoritatea a adoptat joi regulile pe care le-a vrut Ilie Bolojan și chiar le-a trecut printr-o ordonanță de urgență, blocată acum la CCR. Scopul este eliminarea proiectelor pur speculative în zona de energie, care nu se realizau, ci doar produceau blocaje. Modificările sunt termene clare de înființare și o garanție de 30 de mii de euro pe MW construit.

 

Într-o intervenție la Digi24, președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că autoritatea a decis creșterea garanției financiare la 20%, introducerea unor condiții noi pentru participarea la licitațiile de capacitate și modificarea regulilor privind autorizațiile de înființare.

„Continuăm demersurile, nu le începem acum, pentru că noi în 2024, în iulie, am pus pentru prima dată garanții pentru lucrările de racordare, am menținut în procent de 5% nivelul acestor garanții, iar efectul pentru anul 2025 a fost de 9300 de megawați în ATR-uri care au expirat. Raportat la numărul de 81.000, ne-am dat seama că este mic acest număr, deși considerabil substanțial 9300 de megawați raportat la 81.000 insuficient. De aceea am luat decizia de a crește nivelul garanțiilor de la 5% la 20% pentru lucrările de racordare” a declarat el.

ANRE introduce și o garanție raportată la capacitatea instalată, în cuantum de aproximativ 30.000 euro/MW, la momentul solicitării autorizației de înființare.

„Condiții noi pentru garantare și a accesului la licitațiile de capacitate. Și, în plus, foarte important, modificarea regulamentului de acordare a autorizațiilor de înființare prin introducere a acestei garanții pe megawatt în cuantum de 30.000 euro”, a precizat șeful ANRE.

„Atât timp cât vom avea pe platforma de tranzacționare online de tip OLX proiecte la vânzare și la o simplă căutare pe telefonul mobil putem să identificăm aceste proiecte, eu consider că nu așa facem tranziția energetică, dezvoltând proiecte pentru a le tranzacționa online și dezvoltând proiecte pentru a le racorda la rețea”, adaugă el.

El susține că aceste măsuri sunt constructive, iar beneficiile se vor vedea când rețeaua va fi curățată de aceste autorizații.

„Măsura aceasta trebuie privită ca un lucru constructiv. Cineva care dorește să investească și să facă afaceri în energie trebuie să facă dovada că are resursele financiare pentru a implementa astfel de proiecte. Deși inițiativa noastră în spațiul public a fost criticată ca fiind o măsură care va bloca investițiile în noi capacități de producție, din analiza pe care am făcut-o cuantumul de 30 euro pe kilowatt raportat la nivelul investițional care este în derulare în momentul de față este unul care îi permite investitorului să facă disponibil această sumă de bani. Considerăm că măsura nu este una coercitivă, ci este pur de separare a celor care au intenții serioase de a investi față de cei care au doar dorința de dezvolta un proiect pe hârtie și de a-l tranzacționa.

Eu cred că beneficiile se vor vedea în curând, în momentul în care rețeaua va fi curățată de aceste autorizații, ATR-uri, care au fost obținute doar cu scopul de a tranzacționa un astfel de proiect și nu de a-l construi și de a-l racorda la rețea, pentru că noi, de fapt ce ne dorim, ne dorim să avem megawați racordați la rețea și nu megawați pe hârtie”, conchide șeful ANRE.

Emiterea unui Aviz Tehnic de Racordare (ATR) conduce la rezervarea unei capacități de evacuare sau de consum în rețeaua electrică. În situația în care proiectul nu este realizat, capacitatea respectivă rămâne indisponibilă pentru o perioadă îndelungată, ceea ce conduce la limitarea accesului altor investitori la rețea, întârzieri în dezvoltarea unor proiecte viabile și utilizarea ineficientă a infrastructurii existente, notează DigiEconomic.ro.

Mai mult, operatorii de rețea planifică investițiile în rețelele electrice având în vedere proiectele pentru care au fost emise ATR.

Proiectele care nu se materializează pot conduce la dimensionarea ineficientă a investițiilor în rețea, creșterea incertitudinii în planificarea dezvoltării rețelelor, precum și la utilizarea suboptimă a resurselor financiare destinate investițiilor.

Principalele modificări:

Principala modificare adoptată de ANRE vizează majorarea garanției financiare necesare pentru emiterea Avizului Tehnic de Racordare (ATR), pentru proiectele de producție și consum cu puteri aprobate pentru evacuare de peste 1 MW.

Valoarea garanției urcă de la 5% la 20% din valoarea fără TVA a tarifului de racordare.

Măsura are rolul de a descuraja rezervarea „pe hârtie” a capacității din rețea de către dezvoltatori care nu intenționează sau nu pot să ducă proiectele până la final.

Potrivit datelor analizate de ANRE, dintre proiectele pentru care fusese aplicată anterior garanția de 5%, doar:

  • 12% au ajuns la semnarea contractelor de racordare;
  • 3% au obținut și autorizațiile de construire;
  • aproximativ 1% au ajuns inclusiv la autorizația de înființare.

În paralel, pentru proiectele cu puteri instalate de minimum 5 MW depuse înainte de 1 ianuarie 2026, operatorii de rețea au primit 663 de cereri care însumează aproximativ 57 GW capacitate solicitată.

ANRE introduce și obligația ca dezvoltatorii să obțină autorizația de înființare într-un termen clar:

  • maximum 12 luni de la semnarea contractului de racordare;
  • maximum 18 luni de la emiterea ATR.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
2
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
ilustrație drone război
3
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
511089647_3557002091099767_804332191857244105_n
5
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL. Inițial, a fost ales pe...
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”
Digi Sport
Florin Prunea a condus fără carnet și a făcut accident: ”Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Ordonanța care viza „băieții deștepți” din energie nu poate fi publicată în Monitorul Oficial după căderea Guvernului Bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan
Guvernul vrea să „curețe” piața energiei: Premierul Ilie Bolojan anunță măsuri împotriva speculatorilor și promite scăderea prețurilor
Digi24.ro a stat de vorbă cu unul dintre acești prosumatori pentru a afla detalii despre ce trebuie să știe cineva care dorește să-și instaleze pe casa proprie panouri solare pentru a-și aigura consumul de energie electrică.
ANRE a pus în consultare regulile pentru comunitățile de energie. Cum vor putea românii să producă și să împartă energie
sigla anre
ANRE va anula acordurile tehnice de racordare la rețeaua electrică pentru care nu s-a investit. Bolojan acuză „scumpiri intenționate”
Contor energie electrică.
Românii ar putea primi alerte pe telefon când consumul de energie se apropie de limită. ANRE pregătește un sistem similar RO-Alert
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan intervine în controversa finanțării ONG: „O...
Explozia din Goerlitz, Germania.
Ambele românce date dispărute în explozia din Görlitz, găsite moarte...
Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al guvernului.
Guvernul avertizează asupra întârzierilor din PNRR la restructurarea...
cimitir de masini
Programul Rabla ar putea fi limitat la mașini fabricate sau asamblate...
Ultimele știri
Mureșan: Comisarul european pentru buget a semnat acordul de finanțare pentru SAFE. România, a doua cea mai mare alocare din UE
Încă un oligarh de-ai lui Putin a murit subit. Avea doar 54 de ani și era inclus în topul miliardarilor
Rezultate LOTO - Joi, 21 mai 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cher a împlinit 80 de ani. Povestea iubirilor ei tumultoase, de la Sonny Bono și Tom Cruise la partenerul cu...
Cancan
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte...
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Mirel Rădoi la titlul Universităţii Craiova! Ce le-a scris foştilor colegi pe grupul de...
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Cine e noua iubită a lui Lamine Yamal. Cu ce se ocupă, de fapt, Ines Garcia
Adevărul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Ce s-a schimbat în viața Lilianei Ștefan după despărțirea de Dan Bittman. Cu ce se ocupă în 2026: ”A trebuit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gata, nu mai există niciun dubiu! Iranienii, la ambasada SUA
Pro FM
Loredana Groza, antrenament în colanți mulați și top scurt. În câteva săptămâni împlinește 56 de ani, dar e...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Drumurile care au rezistat aproape două milenii. Cum arată șoselele de piatră construite de romani în Dacia
Newsweek
Pensiile scad cu 20%. Vârsta de pensionare crește cu 2 ani. De ce România nu scapă de acest scenariu global?
Digi FM
Are 17 ani și o afacere profitabilă într-un loc care multora le-ar da fiori. Cu ce se ocupă o adolescentă din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...