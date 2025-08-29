Din această toamnă, WTFun își reia locul în grila PRO FM, cu Bianca, Bodonea și Bogdan

De patru ani, „WTFun” setează ritmul dimineților energice pe frecvențele PRO FM. Începând din 1 septembrie, emisiunea se întoarce în grilă, de luni până vineri, între orele 07:00 și 10:00, în formula cu care ne-am obișnuit deja de două sezoane – Bianca Purcărea, Ionuț Bodonea și Bogdan Ciudoiu – pregătiți pentru un nou capitol interactiv, cu umor spontan și multe surprize.

Matinalul WTFun revine ca boost-ul de energie de care ai nevoie de la primele ore și aduce combinația perfectă între playlist-ul tău preferat și chat-ul relaxat cu gașca. Glumele, poveștile și premiile colorează începutul zilei și îl fac mai cool și plin de inspirație, pentru un refresh de feed și un vibe pe măsură care să te însoțească pe tot parcursul săptămânii.

Cu Ionuț Bodonea în studio, diminețile trec pe fast-forward și vin la pachet cu momente spumoase de stand-up, podcasturi și idei năstrușnice, care vor aduna ascultătorii în comunitatea WTFun și îi vor ține în priză cu reprize de râs molipsitor.

„Mă simt ca în liceu, după o vacanță de vară. Sunt plin de energie, am strâns povești și de abia aștept să mă văd cu gașca de colegi, să vedem ce a mai făcut fiecare. E fix aceeași stare. Doar că acum, liceul a devenit PRO FM și gașca de colegi a devenit o mare de oameni care e împrăștiată prin toată lumea. Sunt și entuziasmat de toate lucrurile pe care le-am pregătit pentru cei care aleg să își petreacă diminețile cu noi: de la invitați, la concursuri, la rubrici și discuții, până la concerte și experiențe unice. O să fie un sezon plin, în care vom naviga împreună, ajutându-ne pe cât putem, prin această frumoasă, ciudată și uneori dificilă chestie numită VIAȚĂ PE PĂMÂNT 2025! Baftă tuturor!”, a împărtășit Ionuț.

Ionuț Bodonea

Pentru unii este artista cu voce inconfundabilă, pentru alții, influencerul cu sute de mii de urmăritori. Pentru publicul stației, Bianca Purcărea este cea care te pune la curent cu tot ce este în trend și îți arată că uneori creativitatea nu are buton de stop. Cunoscută drept „Carolina de Barcelona” în mediul online, Bianca vine cu aceeași spontaneitate și în matinalul PRO FM și promite un nou maraton la microfon:

„Diminețile la radio sunt alt-ce-va! E o energie pe care nicio cafea, nicio matcha — fie ea și latte, niciun aerobic pe malul mării — nu ți-o poate da. Mă bucur nespus că am parte de asta alături de colegii mei, cei doi zmei ai matinalului, Bogdan și Ionuț. Abia aștept să ne reauzim, pentru că am strâns o grămadă de povești în vacanță și am muuuulte subiecte noi pe care mi-ar plăcea să le dezbatem împreună cu ascultătorii noștri”, a declarat Bianca.

Bianca Purcărea

De-a lungul timpului, Bogdan Ciudoiu a devenit una dintre vocile familiare ale postului radio. Jovial, dezinvolt și cu o serie de povești savuroase, culese peste vară, co-prezentatorul este nerăbdător să revină ON AIR și să dea tonul discuțiilor sincere și degajate alături de invitați unul și unul.

„De-aia e frumoasă vacanța, că e rară și trece repede! Mi-a fost dor de mirosul de cafea din studioul PRO FM de la prima oră, de colegi, de Sinteziu, dar mai ales de mesajele audio de la ascultători! Revenim din 1 septembrie cu multe surprize, concursuri și invitați speciali. Ne așteaptă un sezon real, uman, cu fun-ul pe primul plan”, a completat Bogdan.

Bogdan Ciudoiu

Din 1 septembrie, la PRO FM, diminețile se transformă în experiențe virale, iar Bianca, Bodonea și Bogdan aduc distracția direct în difuzoare, cu provocări fresh și momente care te conectează la OPEN RADIO, pentru ca startul zilei să fie mai amuzant, mai vibrant și 100% al tău.

