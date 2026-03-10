Statele Unite ale Americii au cerut României dislocarea unor avioane de luptă și a unor militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța, în contextul războiului cu Iranul. Solicitarea urmează să fie analizată miercuri, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), convocată de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Pe agenda reuniunii se află situația din Orientul Mijlociu și implicațiile pentru România, evaluarea impactului conflictului asupra pieței petroliere din țară, precum și analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.

Actualizare 16.05 Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc miercuri, 11 martie 2026, de la ora 09:30, la Palatul Cotroceni.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi se află „situația din Orientul Mijlociu și implicațiile pentru România”, „evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România”, precum și „analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare”.

Actualizare 16.00 Fostul ministru de Externe Adrian Cioroianu a declarat, într-o intervenție la Digi24, că poziția strategică a României ar putea explica interesul Statelor Unite pentru această bază militară.

„Acest lucru înseamnă o valorificare a locului nostru pe hartă și un parteneriat cu Statele Unite, manifestat concret prin baza de la Kogălniceanu. Asta înseamnă că SUA se pregătesc în eventualitatea prelungirii conflictului din zona Orientului Mijlociu”, a spus Cioroianu.

El a explicat că proximitatea României față de zona conflictului ar putea transforma baza într-un punct logistic important.

„Baza noastră e relativ aproape de această zonă și poate fi folosită în cazul în care conflictul cu Iranul ar putea continua sau s-ar putea prelungi în viitorul previzibil. Are legătură directă cu poziția noastră pe hartă și cu actualul conflict”, a declarat fostul ministru de Externe.

Adrian Cioroianu a mai spus că România ar trebui să analizeze atent implicațiile unei astfel de decizii.

„Am putea spune nu, am putea spune da, dar trebuie să vedem ce câștigăm în ambele situații. Nu câștigăm nimic dacă spunem nu. Este un parteneriat și o colaborare în cadrul NATO care nu se rezumă doar la baza de la Kogălniceanu”, a afirmat Cioroianu.

Știrea inițială

Potrivit surselor Digi24, România a primit o solicitare din partea Statelor Unite privind dislocarea unor trupe și a unor avioane de luptă pe teritoriul țării noastre.

Solicitarea ar veni din partea Pentagonului, care cere dislocarea unor trupe și a unor avioane de luptă la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Subiectul ar urma să fie analizat în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), programată miercuri la Palatul Cotroceni.

Potrivit acelorași informații, solicitarea ar avea legătură cu contextul în care Statele Unite sunt implicate într-un conflict împotriva Iranului.

Baza aeriană Mihail Kogălniceanu este considerată o bază militară strategică și ar putea oferi un avantaj americanilor în acest conflict, fiind un punct important de lansare pentru avioanele de luptă.

Baza a fost folosită inclusiv vara trecută, în contextul unui conflict dintre Israel și Iran.

În timpul conflictului dintre Israel și Iran, avioanele britanice staționate la baza Mihail Kogălniceanu au decolat din România și au bombardat ținte din Iran. Informațiile au apărut însă foarte târziu în spațiul public.

În acest context, există posibilitatea ca baza din Constanța, Mihail Kogălniceanu, să fie folosită pentru atacuri similare.

Solicitarea urmează să fie analizată mâine, în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării. După discuțiile din CSAT, ar urma să fie trimisă o informare către Parlamentul României.

În astfel de situații, în care este vorba despre mutări de trupe străine și despre manevre militare în legătură cu un război, este nevoie și de aprobarea Parlamentului României.

În prezent, aproximativ 1.000 de militari americani se află în România, un număr relativ mic, după ce Donald Trump a cerut retragerea unor efective militare din Europa. Cei mai mulți militari americani din România sunt staționați la bazele Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu.

Până în acest moment și din informațiile disponibile, de când a început războiul cu Iranul, unitățile militare din România nu au fost folosite pentru operații militare în Iran. Există însă indicii care arată că baza din Constanța ar putea deveni un punct de lansare pentru avioanele de luptă.

