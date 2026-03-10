Andres Ritter, votat noul procuror-șef european. O va înlocui Kovesi după încheierea mandatului la șefia EPPO

Andres Ritter va deveni, de la 1 noiembrie, noul procuror-șef european al Parchetului European (EPPO), urmând să o înlocuiască pe Laura Codruța Kovesi, al cărei mandat de șapte ani se încheie la finalul lunii octombrie a acestui an. Consiliul Uniunii Europene a confirmat numirea sa, iar Parlamentul European a votat deja în favoarea acestuia.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a anunțat votul în plenul Parlamentului European printr-o postare pe Facebook.

„Tocmai l-am votat pe noul procuror-șef european, care o va înlocui pe Laura-Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European (EPPO)”, a scris europdeputatul PNL/PPE, marți pe rețeaua de socializare.

Mandatul Laurei Codruța Kovesi se încheie în octombrie

Laura Codruța Kovesi a fost primul procuror-șef european după înființarea instituției în 2019. Mandatul său, care nu poate fi reînnoit conform regulilor europene, se va încheia pe 30 octombrie 2026.

Siegfried Mureșan a subliniat rezultatele obținute de EPPO sub conducerea sa.

„Laura-Codruța Kovesi își va încheia în luna octombrie un mandat de 7 ani la conducerea Parchetului European, marcat de numeroase rezultate și succese importante”, a scris europarlamentarul român.

Potrivit acestuia, meritul lui Kovesi a fost că a transformat instituția într-un actor important în lupta împotriva fraudelor cu bani europeni.

„Kovesi a fost primul procuror-șef european după înființarea acestei instituții. Are meritul de a transforma EPPO într-o instituție funcțională și eficientă”, a adăugat Mureșan.

Datele oficiale arată că, până la finalul anului 2025, Parchetul European avea peste 3.600 de investigații active, cu un prejudiciu estimat de peste 67 de miliarde de euro pentru bugetele Uniunii Europene și ale statelor membre.

Cine este Andres Ritter

Andres Ritter, viitorul șef al EPPO, este în prezent procuror-șef adjunct al instituției, funcție pe care o ocupă din 2020.

Potrivit Consiliului UE, Ritter a intrat în serviciul de procuratură al Germaniei în 1995 și a condus de-a lungul timpului mai multe parchete.

Numirea sa va intra în vigoare la 1 noiembrie 2026, după încheierea mandatului actualului procuror-șef european.

Siegfried Mureșan a transmis și un mesaj de susținere pentru succesorul lui Kovesi: „Andres Ritter este în prezent procuror-șef adjunct al EPPO și sunt convins că va continua cu succes munca începută de Kovesi. Mult succes în noul mandat!”.

Ce face Parchetul European

Parchetul European este un organism independent al Uniunii Europene responsabil de investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.

Potrivit Consiliului UE, instituția se ocupă de cazuri precum fraudele cu fonduri europene, corupția sau fraudele transfrontaliere cu TVA care depășesc 10 milioane de euro.

Procurorul-șef european conduce instituția, organizează activitatea acesteia și o reprezintă în relația cu instituțiile UE, statele membre și țările terțe. Mandatul este de șapte ani și nu poate fi reînnoit.

În prezent, 24 de state membre participă la Parchetul European, printre care România, Germania, Franța, Italia, Spania și Polonia.

