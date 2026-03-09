Live TV

Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia

erdogan
Recep Tayyip Erdogan președintele Turciei. Sursa foto: Profimedia Images

Turcia a transmis un mesaj dur Iranului, după ce Teheranul a lansat o a doua rachetă balistică asupra țării, a afirmat luni președintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit Times of Israel

„Iranului i-au fost transmise avertismentele necesare”, a declarat Erdogan după o ședință de urgență a cabinetului turc, la sediul său din Ankara.

„În ciuda avertismentelor noastre repetate, acțiuni provocatoare continuă să aibă loc împotriva Turciei”, a spus el.

„Nu ar trebui întreprinsă nicio acțiune care să arunce o umbră asupra legăturii noastre de vecinătate și fraternitate vechi de o mie de ani”, avertizează Erdogan.

El a spus că racheta lansată astăzi a fost interceptată și a căzut pe un teren liber. 

„Obiectivul nostru principal este să ținem țara noastră departe de acest conflict”, a subliniat președintele turc.

O a doua rachetă a fost lansată de Iran către spațiul aerian turc. Ministerul Apărării de la Ankara a declarat că racheta balistică a fost interceptată și distrusă de către de sistemele de apărare ale NATO.

„O muniție balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turc a fost neutralizată de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO în estul Mediteranei”, se arată într-un comunicat.

Unele fragmente din armament au căzut pe un teritoriu deschis în zona sudică a Gaziantepului, fără a provoca răniți, a adăugat Ministerul turc al Apărării.

Este al doilea incident de acest gen în decurs de cinci zile. Iranul a lansat o rachetă în spațiul aerian turc și pe 4 martie.

