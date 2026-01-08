Live TV

Globurile de Aur 2026: Julia Roberts și Snoop Dogg, printre vedetele care vor prezenta câștigătorii galei de duminică noapte

Data publicării:
statui golden globes
FOTO: Gulliver/ Getty Images

Julia Roberts, Charli XCX şi Snoop Dogg se numără printre vedetele care îi vor prezenta pe câştigătorii celei de-a 83-a ediţii a premiilor Globurile de Aur, în cadrul galei ce va avea loc duminică, la Los Angeles.

Organizatorii Globurilor de Aur au publicat într-un comunicat o listă care include şi alte nume, precum George Clooney, Amanda Seyfried, Ana de Armas, Mila Kunis, Miley Cyrus, Jason Bateman, Pamela Anderson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas şi Kevin Bacon.

Prezentatorii vor urca pe scenă în cadrul evenimentului care va fi transmis de CBS şi Paramount+ în Statele Unite.

Gazda galei va fi, pentru al doilea an consecutiv, comedianta Nikki Glaser.

Alte vedete care vor participa la gală sunt Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Connor Storrie, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, Hailee Steinfeld, Hudson Williams, Jennifer Garner, Joe Keery, Judd Apatow, Justin Hartley şi Kathryn Hahn.

Pelicula „One Battle After Another” este considerată mare favorită a serii, cu nouă nominalizări, urmată de „Sentimental Value” cu opt, „Sinners” cu şapte, „Hamnet” cu şase şi „Frankenstein” cu cinci nominalizări.

Vezi aici lista principalelor nominalizări.

