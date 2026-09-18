Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat vineri, la Digi24, că partidul său respinge varianta unei rocade guvernamentale, pe care o numește „ridicolă”. Potrivit acestuia, PSD nu va accepta nicio propunere venită din partea premierului desemnat Siegfried Mureșan.

Zamfir susține că PSD nu va accepta varianta unei rocade guvernamentale.

„Chestiunea cu rocada guvernamentală este un gest absolut ridicol. Noi am dat jos Guvernul Bolojan tocmai pentru că politicile Guvernului Bolojan ne-au adus în cea mai gravă situație economică de la Revoluție încoace. Ori ce ne propune domnul Siegfried Mureșan? Să continuăm programul politic început de Ilie Bolojan. Ori cu lucrul ăsta n-avem cum să fim de acord.

Pe de altă parte, cei de dreapta spun că un Guvern PSD ar distruge România și este iresponsabil. Chiar credeți că pot exista premisele unei așa-zise rocade după ce e limpede că politicile celor două grupuri, respectiv PNL - aripa Bolojan - USR, sunt total opuse cu viziunea PSD despre economie? Doar de aia l-am dat jos pe Ilie Bolojan”, a declarat liderul senatorilor PSD.

Întrebat în ce condiții ar susține PSD Guvernul Mureșan, Zamfir a spus: „Noi o să avem luni o întâlnire la partid. Eu vorbesc în numele meu și nu cred sub nicio formă că poate exista vreo variantă în care Partidul Social Democrat să asculte vreo propunere care să vină din partea domnului Fritz sau a domnului Siegfried Mureșan.

Pentru noi, domnul Siegfried Mureșan este o persoană care acționat vădit împotriva intereselor României și nu cred că va putea fi acceptat vreodată de Partidul Social Democrat să conducă un guvern al României. Este părerea mea și o voi exprima și luni”.

Reamintim că, președintele Nicușor Dan a anunțat că îl va nominaliza oficial pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru (prin semnarea decretului de desemnare) pe parcursul zilei de sâmbătă, iar procesul va fi finalizat luni, prin publicarea documentului în Monitorul Oficial.

Odată cu publicarea decretului semnat în Monitorul Oficial, curge termenul de maximum 10 zile în care Siegfried Mureșan trebuie să ceară votul de încredere al Parlamentului.

Editor : C.L.B.