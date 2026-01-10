Live TV

Video Care sunt favoriții pentru Globurile de Aur 2026. Ceremonia de decernare va avea loc duminică noapte, iar așteptările sunt uriașe

Data publicării:
globuri de aur
FOTO Profimedia Images

Duminică noapte va avea loc gala Globurilor de Aur în Beverly Hills, iar așteptările sunt uriașe. Globurile de Aur dau startul sezonului anual de premii de la Hollywood care se încheie cu premiile Academiei americane de film, decernate pe 16 martie. Printre marii favoriți se numără pelicule precum „One battle after another", „Sinners" și „The Pitt".

Cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, „One battle after another" a primit cele mai multe nominalizări. Pelicula spune povestea unui fost revoluționar urmărit de un ofițer corupt care îi răpește fiica. Are nouă nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor.

Filmul lui Paul Thomas Anderson a primit deja mai multe premii prestigioase inclusiv Critics Choice pentru cel mai bun film, dar criticii cred că Leonardo di Caprio ar putea fi eclipsat de Timothee Chalamet, nominalizat pentru rolul din „Marty Supreme".

Nominalizați la categoria cel mai bun actor în rol secundar, Benicio del Toro și Sean Penn au concurență acerbă. Jacob Elordi care îl întruchipează pe Frankenstein în filmul cu același nume și Paul Mescal din pelicula „Hamnet" sunt cotați cu șanse mari.

Julia Roberts și Jennifer Lawrence sunt două dintre favoritele pentru statuetă la categoria cea mai bună actriță. Criticii îi dau șanse mari și lui Jesse Buckley pentru interpretarea din Hamnet, unde o joacă pe soția lui William Shakespeare. 

„The Pitt", „The Diplomat" și „White Lotus" se confruntă pentru Cel mai bun serial- dramă la premiile care vor fi decernate în Beverly Hills.

Julia Roberts și Snoop Dogg sunt printre vedetele care vor prezenta câștigătorii galei de mâine noapte.

Citește lista completă cu principalele nominalizări AICI

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
trump groenlanda
1
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Viktor Orban cu figura dezamagita
2
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în...
theodor stolojan la digi24
3
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
taxe si impozite
4
Lia Olguţa Vasilescu: Nu acceptăm ca Guvernul să ia banii obţinuţi din majorarea taxelor...
Soldati polonezi cazuti in Afganistan
5
Sicrie în loc de cuvinte. Val de reacții, după ce Trump s-a îndoit că aliații NATO ar fi...
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Digi Sport
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
statui golden globes
Globurile de Aur 2026: Julia Roberts și Snoop Dogg, printre vedetele care vor prezenta câștigătorii galei de duminică noapte
Vizual comunicat_Film Now_Recomandările lunii ianuarie
Film Now propune în ianuarie un colaj de povești și trăiri pentru toate gusturile
Filme de Crăciun 2025. Foto Getty Images
Cele mai îndrăgite filme de Crăciun din toate timpurile. Producții de vizionat în decembrie 2025
Vizual comunicat_Film Now _Recomandările lunii decembrie
Intră în atmosfera de vacanță cu peliculele Film Now din luna decembrie
The Sound Of Music
Papa Leon a dezvăluit care sunt patru dintre filmele sale preferate. „Față de Francisc, selecția actualului papă este mai puțin cool”
Recomandările redacţiei
President,Donald,Trump,Standing,On,Top,Of,The,World,With
Ambiția teritorială a lui Trump, un nou imperialism? „SUA au făcut...
photo-collage.png - 2025-06-23T194247.149
Cine este Reza Pahlavi, prințul moștenitor care îndeamnă la proteste...
marius daniel mirzacu
Inspectorul-șef al IPJ Dolj a fost găsit mort la birou. Care sunt...
victor negrescu face declaratii
Victor Negrescu: PSD nu poate să voteze pentru actuala formă a...
Ultimele știri
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
Acţiune de căutare a trei copii rătăciți într-o zonă împădurită din apropierea pârtiei de schi din comuna Voineasa
PSD susține că acordul UE - Mercosur ar duce la o pierdere de 120.000 de locuri de muncă. „Nu-i mai mințiți pe oameni”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, declarații rare despre tratamentul ei pentru cancer. Prințesa de Wales a vizitat recent un...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Cum a răspuns TVR după oferta de la Antena 1 pentru a prelua CM 2026: ”Suntem în Evul Mediu și voi vreți...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în Ucraina, dar e ireal ce au găsit acolo. Video
Adevărul
Povestea cumplită a celui mai mare dezastru feroviar din istoria României. Aproape o mie de oameni au murit...
Playtech
Care este valabilitatea unei procuri: tot ce trebuie să ştii despre împuternicirea notarială
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
A aflat că a fost vândut la FCSB și a început să plângă: "Nu plec!"
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Categoria profesională rămasă fără jumătate din venituri. „I-am spus tehnicianului că nu-i mai pot da 7.000...
Newsweek
Un expert explică schimbările făcute de Casa de Pensie la calculul vechimii în muncă. Cine are de pierdut?
Digi FM
Prințesa Kate a împlinit 44 de ani: "Natura m-a ajutat să mă vindec. Un profesor tăcut şi o voce delicată...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...