Duminică noapte va avea loc gala Globurilor de Aur în Beverly Hills, iar așteptările sunt uriașe. Globurile de Aur dau startul sezonului anual de premii de la Hollywood care se încheie cu premiile Academiei americane de film, decernate pe 16 martie. Printre marii favoriți se numără pelicule precum „One battle after another", „Sinners" și „The Pitt".

Cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, „One battle after another" a primit cele mai multe nominalizări. Pelicula spune povestea unui fost revoluționar urmărit de un ofițer corupt care îi răpește fiica. Are nouă nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor.

Filmul lui Paul Thomas Anderson a primit deja mai multe premii prestigioase inclusiv Critics Choice pentru cel mai bun film, dar criticii cred că Leonardo di Caprio ar putea fi eclipsat de Timothee Chalamet, nominalizat pentru rolul din „Marty Supreme".

Nominalizați la categoria cel mai bun actor în rol secundar, Benicio del Toro și Sean Penn au concurență acerbă. Jacob Elordi care îl întruchipează pe Frankenstein în filmul cu același nume și Paul Mescal din pelicula „Hamnet" sunt cotați cu șanse mari.

Julia Roberts și Jennifer Lawrence sunt două dintre favoritele pentru statuetă la categoria cea mai bună actriță. Criticii îi dau șanse mari și lui Jesse Buckley pentru interpretarea din Hamnet, unde o joacă pe soția lui William Shakespeare.

„The Pitt", „The Diplomat" și „White Lotus" se confruntă pentru Cel mai bun serial- dramă la premiile care vor fi decernate în Beverly Hills.

Julia Roberts și Snoop Dogg sunt printre vedetele care vor prezenta câștigătorii galei de mâine noapte.

