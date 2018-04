Kanye West scrie o carte de filosofie şi se compară cu Stephen Hawking

Rapperul american Kanye West a anunţat că scrie o carte de filosofie intitulată „Break The Simulation”, pe tema obsesiei societăţii cu fotografiile. Artistul a mai spus că se compară cu Stephen Hawking, iar pe soţia lui, Kim Kardashian, o vede drept „Maria Antoaneta a timpurilor noastre”, scrie site-ul nme.com, citat de News.ro.

Foto: Guliver/Getty Images

Kanye West a făcut acest anunţ într-un interviu recent cu designerul Axel Vervoordt pe care l-a realizat pentru The Hollywood Reporter.

„Scriu o carte de filosofie intitulată «Break The Simulation». Am această filosofie – sau să spunem că este doar o idee, pentru că uneori cuvântul «filosofie» sună prea dur. Am o idee despre fotografii, despre oameni obsedaţi de fotografii – acestea te scot din prezent şi te transportă în trecut sau în viitor”, a spus Kanye West.

„Fotografiile pot fi folosite ca documente, dar de multe ori acestea pun stăpânire pe oameni. Unele persoane trăiesc prea mult în amintire. Oamenii vor întotdeauna să audă istoria unui lucru, ceea ce e important, dar cred, totuşi, că este dată o prea mare importanţă istoriei”, a mai spus rapperul.

În aceluiaşi interviu, Kanye West s-a comparat cu profesorul Stephen Hawking. „Cred că sunt asemănător cu Stephen Hawking. El îşi modifica ideile şi teoriile tot timpul”, a spus rapperul, precizând că pe soţia sa o vede drept „Maria Antoaneta a timpurilor noastre”.

Este aşteptat ca artistul să lanseze un nou album în acest an, o continuare a albumului pe care rapperul l-a lansat în 2016, „The Life Of Pablo”.

Kanye West, născut pe 8 iunie 1977, este rapper şi producător muzical, devenit cunoscut la începutul anilor 2000. Artistul a lansat opt albume de studio - dintre care unul în colaborare cu Jay Z -, care s-au vândut în peste 32 milioane de copii şi au generat peste 100 milioane de descărcări digitale. Kanye West a câştigat 21 de premii Grammy.