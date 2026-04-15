Madonna va lansa un nou album, după șapte ani de la ultimul disc: „Confessions on a Dance Floor: Part II” apare în iulie

Cântăreaţa americană Madonna, o legendă a muzicii pop, a dezvăluit că noul ei album, „Confessions on a Dance Floor: Part II” - o continuare a albumului dance din 2005, foarte apreciat de criticii de specialitate şi de către public -, va fi lansat pe 3 iulie de casa de discuri Warner Records, informează Variety.

Acesta va fi primul ei album complet din ultimii şapte ani şi reprezintă totodată o nouă colaborare a vedetei americane cu DJ Stuart Price, producătorul albumului original „Confessions on a Dance Floor”, care conţine hituri precum „Hung Up”, „Sorry” şi „Jump”, notează Agerpres.

Madonna a făcut anunţul prin intermediul reţelelor de socializare miercuri, când a dezvăluit şi coperta albumului, în care artista apare cocoţată deasupra unor difuzoare mov, îmbrăcată în lenjerie intimă asortată şi cu un voal roz care îi acoperă chipul. De asemenea, ea a distribuit în avanpremieră şi o secvenţă muzicală de pe noul disc înainte de lansarea primului single de pe acest material discografic.

Într-un comunicat de presă, Madonna a împărtăşit „manifestul” ei şi al producătorului DJ Stuart Price în timpul înregistrării albumului: „Trebuie să dansăm, să sărbătorim şi să ne rugăm cu corpurile noastre. Acestea sunt lucruri pe care le facem de mii de ani - sunt, de fapt, practici spirituale. La urma urmei, ringul de dans este un spaţiu ritualic. Este un loc unde te conectezi - cu rănile tale, cu fragilitatea ta. A dansa pe ritmuri rave este o artă. Este vorba despre a-ţi depăşi limitele şi a te conecta la o comunitate de oameni cu aceleaşi idei. Sunetul, lumina şi vibraţia / Ne remodelează percepţiile / Ne atrag într-o stare de transă. Repetarea basului, nu doar că o auzim, ci o şi simţim. Ne modelează conştiinţa şi dizolvă egoul şi timpul”.

Anunţul de miercuri a venit la scurt timp după ce Madonna a sugerat că va lansa un nou album dance în 2026, în urma reluării colaborării sale cu casa de discuri Warner Records după o pauză de aproape două decenii.

„De la statutul meu iniţial de artistă emergentă şi aflată în dificultate în New York până la semnarea unui contract pentru a lansa doar trei single-uri, la vremea respectivă părea că lumea mea nu va mai fi niciodată la fel şi, de fapt, acest lucru nici nu putea fi mai adevărat”, a declarat Madonna într-un comunicat, la acea vreme. „Încă de la început, Warner Records a fost un adevărat partener pentru mine. Sunt fericită să ne reunim şi privesc cu nerăbdare spre viitor, făcând muzică, realizând neaşteptatul şi provocând în acelaşi timp, poate, câteva conversaţii care sunt necesare”, a adăugat legendara cântăreaţă americană.

