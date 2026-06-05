Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că a purtat discuții cu șeful Statului Major al Apărării, Vlad Gheorghiță, după ce acesta a fost pus sub acuzare de DNA și că urmează noi discuții în perioada următoare. Șeful statului a fost întrebat și dacă generalul îl va însoți la Summitul NATO de la Ankara, însă a evitat un răspuns clar și a reiterat că a existat o discuție și că vor mai urma altele.
Procurorii militari ai DNA l-au pus sub acuzare pe Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din MApN, pentru complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în dosarul privind angajările pe criterii de prietenie.