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Video Nicușor Dan spune că a vorbit cu Gheorghiță Vlad după acuzațiile DNA: „Am avut o discuție și o să mai am una”

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Captură foto video Nicușor Dan Facebook

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că a purtat discuții cu șeful Statului Major al Apărării, Vlad Gheorghiță, după ce acesta a fost pus sub acuzare de DNA și că urmează noi discuții în perioada următoare. Șeful statului a fost întrebat și dacă generalul îl va însoți la Summitul NATO de la Ankara, însă a evitat un răspuns clar și a reiterat că a existat o discuție și că vor mai urma altele.

Întrebat, vineri  la finalul participării la Summitul UE - Balcanii de Vest din Tivat, Muntenegru, ce a discutat cu Vlad Gheorghiță, Nicușor Dan a răspuns: „Am avut o discuție și o să mai am una”.

De asemenea, chestionat dacă va fi însoți de șeful Armatei la Summitul NATO din Ankara in 7-8 iulie, șeful statului a oferit același răspuns: „Am avut o discuție și o să mai am una”.

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Procurorii militari ai DNA l-au pus sub acuzare pe Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din MApN, pentru complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în dosarul privind angajările pe criterii de prietenie.

La doar câteva zile după ce a fost pus sub acuzare de procurorii DNA, șeful Armatei Române ajunge în fața judecătorilor. Generalul Gheorghiță Vlad cere restituirea unor bunuri ridicate de anchetatori în dosarul de corupție în care este cercetat.

Editor : Ana Petrescu

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