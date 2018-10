Accident mortal pe platoul de filmare la noua peliculă a lui Tom Hanks

Filmările pentru pelicula "You Are My Friend/Tu eşti prietenul meu", în care joacă Tom Hanks, au fost oprite temporar, după decesul unui inginer de sunet pe platourile din Mount Lebanon, Pennsylvania, informează news.sky.com citat de News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

James Emswiller, câştigător al unui premiu Emmy, care a lucrat la filme precum "The Avengers" şi "The Fault In Our Stars", a căzut de pe balcon în timp ce se afla într-o pauză de filmări, pe platoul din Mount Lebanon, Pennsylvania, potrivit poliţiei.

Martori au declarat că bărbatul în vârstă de 61 de ani "era singur pe balcon, într-o pauză de ţigară, moment în care pare că a avut o problemă medicală, el căzând de la balcon", de la etajul 2 al unei clădiri.

James Emswiller a fost transportat la spital, dar a decedat la scurt timp.

Filmările la pelicula regizată de Marielle Heller şi produsă de TriStar Pictures au fost oprite temporar până la finalizarea anchetei privind moartea acestuia.

Pelicula "You Are My Friend" este despre prietenia dintre prezentatorul de televiziune Fred Rogers, creatorul popularului show pentru copii "Mister Rogers' Neighbourhood", şi jurnalistul Tom Junod.

