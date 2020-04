Actorul Irrfan Khan, cunoscut pentru Slumdog Millionaire, Life of Pi și Jurassic World, a murit la 53 de ani

Irrfan Khan, legendă a Bollywood-ului și actor cunoscut pentru filme precum Slumdog Millionaire, Life of Pi sau Jurassic World, a murit marți la 53 de ani, informează The Independent.

Khan era internat de ieri într-un spital din Mumbai, după ce a suferit o infecție la rinichi. Starea sa de sănătate s-a deteriorat treptat și a murit astăzi.

Actorul indian a anunțat în 2018 că suferă de cancer și a fost supus unui tratament pe parcursul anului trecut.

Irrfan Khan și-a făcut debutul în cinematografie cu filmul Salaam Bombay în 1988, însă a devenit un actor faimos la Bollywood cu pelicula The Warrior din 2001. Ulterior, a început să fie apreciat și în afara țării sale, primind roluri în filme cunoscute publicului internațional precum Slumdog Millionaire (2008), Inferno (2008), The Darjeeling Limited (2007), Life of Pi (2012) și Jurassic World (2015).

