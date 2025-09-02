Live TV

A murit Graham Greene, actorul nominalizat la Oscar pentru rolul din „Dansând cu lupii”

Data publicării:
Dances with Wolves (1990) - dansand cu lupii
Dansand cu lupii (1990) Kevin Costner si Graham Greene Foto: Profimedia

Graham Greene, actorul canadian cunoscut mai ales pentru rolul din filmul „Dances with Wolves/ Dansând cu lupii”, pentru care a fost nominalizat la Oscar, a murit luni la Toronto după o lungă luptă cu boala. Avea 73 de ani, scrie Variety, citat de News.ro.

Pionier al actorilor indigeni la Hollywood, Greene a debutat în 1979 în serialul dramatic canadian „The Great Detective” şi în 1983 în filmul „Running Brave”. Dar marea sa şansă la Hollywood a venit odată cu „Dances with Wolves”, în care a jucat rolul „Kicking Bird”. Rolul i-a adus o nominalizare la Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar în 1991. Filmul a fost nominalizat la 12 premii Oscar şi a câştigat şapte, inclusiv pentru Cel mai bun film şi Cel mai bun regizor pentru Kevin Costner.

Ulterior, a apărut în mai multe filme importante de la Hollywood, precum „Maverick”, „Die Hard with a Vengeance”, „The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2” şi „Molly’s Game”.

În rolul lui Arlen Bitterbuck din filmul „The Green Mile” al lui Frank Darabont, a făcut parte din distribuţia nominalizată la premiul SAG pentru Cea mai bună interpretare, alături de actori precum Tom Hanks şi Harry Dean Stanton.

A fost nominalizat la premiul Spirit pentru influentul film independent al lui Chris Eyre din 2002, „Skins”, despre viaţa din rezervaţia Lakota Sioux.

Greene a avut, de asemenea, o carieră prolifică în televiziune. Printre realizările sale se numără „Northern Exposure”, „Murder She Wrote”, „Lonesome Dove: The Series”, „Wolf Lake”, „The Red Green Show”, „Defiance”, „Longmire”, „Goliath”, „Reservation Dogs”, „Echo”, „Riverdale”, „1883”, „The Last of Us” şi „Tulsa King”.

În afară de nominalizarea la Oscar, Greene a câştigat în 2000 un premiu Grammy pentru Cel mai bun album audio pentru copii, pentru lucrarea sa „Listen to the Storyteller”. De asemenea, a fost distins cu un premiu Gemini, un premiu Canadian Screen Award şi a fost nominalizat la un premiu Independent Spirit Award. În 2021, a primit o stea pe Walk of Fame din Canada.

Greene s-a născut în iunie 1952 în Ohsweken, în rezervaţia Six Nations din Canada. Şi-a început cariera de actor în teatru şi a apărut în producţii profesionale de scenă încă din anii 1970.

Greene era căsătorit cu Hilary Blackmore şi are o fiică - Lilly Lazare-Greene.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
camere radar viteza pod braila
2
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
cal pentru polostudiat de geneticieni
3
Primii cai modificați genetic au împlinit 10 luni. Scopul pentru care au fost creați
Ambulanta-1-scaled
4
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
5
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
Decizia surprinzătoare luată de Sorana Cîrstea, după ce a fost jefuită în SUA. Poliția din New York a făcut anunțul
Digi Sport
Decizia surprinzătoare luată de Sorana Cîrstea, după ce a fost jefuită în SUA. Poliția din New York a făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in sedinta de guvern
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu...
HARTA ucrainei in spatele generalilor ruși
O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei...
ro alert
Atac rusesc cu drone la granița României. Mesaj RO-ALERT pentru zona...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Cum va fi vremea până pe 29 septembrie. Estimările meteorologilor...
Ultimele știri
Kievul a informat NATO despre tacticile și planurile Rusiei în Ucraina
Rusia a atacat regiunile Kiev, Sumî și Odesa, provocând victime și pagube materiale infrastructurii civile
Cheltuielile pentru armament în UE vor atinge un nou record în acest an: „Nu ne vom opri aici”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Nathan Chasing Horse
Un actor din celebrul film „Dansând cu lupii” se confruntă cu noi acuzații de agresiune sexuală
carte
DĂ-TE LA O CARTE. Radu Paraschivescu recomandă „Al zecelea om”, de Graham Greene
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai bogată prințesă a Europei, nuntă cu un tânăr venezuelean, care nu e de viță nobilă. Locuiesc la...
Cancan
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
Fanatik.ro
Craiova dă lovitura în mercato: transferă fundașul de națională dorit și de Gigi Becali la FCSB! Pe cine mai...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat justiția română de un dosar penal pe atacatorul livratorului asiatic. Statul nu a dorit să...
Adevărul
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol...
Playtech
Ce gust are rambutan? Fructul exotic asemănător litchi, dar cu aromă proprie
Digi FM
Cântăreață celebră și fostă Miss UK, care a obținut o avere uriașă după divorț, sfâșiată de durere după...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Ianis Hagi semnează, după ce a refuzat o ofertă din La Liga!
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, îndrăzneață, dar angelică, pe covorul roșu de la Veneția. Logodnicul ei, Jason...
Adevarul
Roma dă alarma, Bucureștiul tace. Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi...
Newsweek
Pensiile speciale crescute cu 18.000 lei. 800.000 pensionari ajutați cu 500 lei să ia pensia minimă
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
O nouă specie de insectă-băţ, de dimensiuni neobişnuit de mari, descoperită în Australia
Film Now
“Prison Break”, 20 de ani mai târziu. Ce fac acum actorii din serialul care a cucerit fanii cu povestea...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...