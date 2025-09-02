A murit Graham Greene, actorul nominalizat la Oscar pentru rolul din „Dansând cu lupii”

Graham Greene, actorul canadian cunoscut mai ales pentru rolul din filmul „Dances with Wolves/ Dansând cu lupii”, pentru care a fost nominalizat la Oscar, a murit luni la Toronto după o lungă luptă cu boala. Avea 73 de ani, scrie Variety, citat de News.ro.

Pionier al actorilor indigeni la Hollywood, Greene a debutat în 1979 în serialul dramatic canadian „The Great Detective” şi în 1983 în filmul „Running Brave”. Dar marea sa şansă la Hollywood a venit odată cu „Dances with Wolves”, în care a jucat rolul „Kicking Bird”. Rolul i-a adus o nominalizare la Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar în 1991. Filmul a fost nominalizat la 12 premii Oscar şi a câştigat şapte, inclusiv pentru Cel mai bun film şi Cel mai bun regizor pentru Kevin Costner.

Ulterior, a apărut în mai multe filme importante de la Hollywood, precum „Maverick”, „Die Hard with a Vengeance”, „The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2” şi „Molly’s Game”.

În rolul lui Arlen Bitterbuck din filmul „The Green Mile” al lui Frank Darabont, a făcut parte din distribuţia nominalizată la premiul SAG pentru Cea mai bună interpretare, alături de actori precum Tom Hanks şi Harry Dean Stanton.

A fost nominalizat la premiul Spirit pentru influentul film independent al lui Chris Eyre din 2002, „Skins”, despre viaţa din rezervaţia Lakota Sioux.

Greene a avut, de asemenea, o carieră prolifică în televiziune. Printre realizările sale se numără „Northern Exposure”, „Murder She Wrote”, „Lonesome Dove: The Series”, „Wolf Lake”, „The Red Green Show”, „Defiance”, „Longmire”, „Goliath”, „Reservation Dogs”, „Echo”, „Riverdale”, „1883”, „The Last of Us” şi „Tulsa King”.

În afară de nominalizarea la Oscar, Greene a câştigat în 2000 un premiu Grammy pentru Cel mai bun album audio pentru copii, pentru lucrarea sa „Listen to the Storyteller”. De asemenea, a fost distins cu un premiu Gemini, un premiu Canadian Screen Award şi a fost nominalizat la un premiu Independent Spirit Award. În 2021, a primit o stea pe Walk of Fame din Canada.

Greene s-a născut în iunie 1952 în Ohsweken, în rezervaţia Six Nations din Canada. Şi-a început cariera de actor în teatru şi a apărut în producţii profesionale de scenă încă din anii 1970.

Greene era căsătorit cu Hilary Blackmore şi are o fiică - Lilly Lazare-Greene.

