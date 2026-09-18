Live TV

Robert Fico, despre Articolul 5 al NATO: „Vă puteți imagina că s-ar invoca? Nu vreau ca Slovacia să fie implicată într-un conflict”

Data publicării:
Robert Fico
Robert Fico, premierul Slovaciei / Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat că va încerca să mențină țara sa în afara oricărui conflict militar care ar putea apărea în temeiul clauzei de apărare colectivă a NATO, punând public sub semnul întrebării necesitatea ca Slovacia să trimită mii de soldați pentru a apăra un aliat, relatează Kyiv Post.

Adresându-se studenților și angajaților spitalului din orașul Presov, situat în estul țării, Fico a criticat ceea ce a descris drept o retorică din ce în ce mai beligerantă în rândul liderilor europeni și a întrebat împotriva cui intenționează Europa să lupte.

„Pentru numele lui Dumnezeu, cu cine vrem să ne luptăm? Cu cine?”, a spus Fico în cadrul evenimentului, după cum a redifuzat pagina sa de Facebook.

Fico nu a identificat Rusia ca potențial agresor sau sursă de pericol militar pentru Europa. În schimb, el i-a acuzat pe liderii europeni că folosesc discursul războiului pentru a distrage atenția de la migrația ilegală, competitivitatea scăzută și prețurile ridicate la energie.

„Vă puteți imagina, doamnelor și domnilor, că s-ar invoca Articolul 5 din Tratatul NATO?”, a spus Fico. „Își poate imagina cineva că ni s-ar spune: «Pregătiți 5.000 de soldați, 10.000 de soldați, și aceștia vor pleca undeva să lupte?» Și noi nici măcar nu am avea habar cu cine, de ce sau pentru ce?”

El a spus că va „face tot ce-i stă în putință” pentru a se asigura că Slovacia nu va intra într-un război.

„Nu vreau ca Slovacia să fie implicată într-un conflict militar din cauza unui anumit Articol 5. În calitate de prim-ministru, voi face tot ce-mi stă în putință pentru a mă asigura că Slovacia nu va fi niciodată antrenată într-un conflict militar”.

Articolul 5 din Tratatul NATO – organizație din care Slovacia face parte din 2004 – prevede că un atac armat împotriva unui stat membru al NATO este considerat un atac împotriva tuturor statelor membre.

Cu toate acestea, invocarea acestuia nu impune în mod automat ca fiecare aliat să trimită un număr prestabilit de trupe. Fiecare membru trebuie să acorde sprijin țării atacate prin luarea „măsurilor pe care le consideră necesare”, care pot include recurgerea la forța armată, conform explicației oficiale a NATO.

Prin urmare, afirmația lui Fico potrivit căreia Slovacia ar putea primi ordinul de a mobiliza 5.000 sau 10.000 de soldați nu reflectă marja de apreciere pe care tratatul o acordă fiecărui aliat în parte.

Fico, unul dintre puținii lideri europeni care au participat la paradele de la Moscova din 9 mai după anul 2022, a criticat în repetate rânduri asistența militară acordată Ucrainei și a făcut apel la negocieri cu Moscova. Guvernul său a pus capăt ajutorului militar acordat de stat Kievului după revenirea la putere, deși vânzările comerciale de arme efectuate de companiile slovace au continuat.

Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. De atunci, guvernele europene au majorat cheltuielile pentru apărare și au avertizat că Moscova ar putea reprezenta o amenințare mai amplă pentru continent dacă nu este oprită în Ucraina, Uniunea Europeană propunând recent înființarea unui „Consiliu European de Securitate” pentru a răspunde la potențiale crize de securitate.

Liderii europeni au avertizat, de asemenea, cu privire la escaladările din partea Rusiei pe întreg continentul, pe fondul a ceea ce au numit o intensificare a atacurilor hibride, inclusiv drone înarmate descoperite în apropierea aeroporturilor comerciale și a bazelor militare, precum și tentative de incendiere susținute de Moscova, semnalate în Polonia și în Regatul Unit.

Citește și:

Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza Articolului 5: „Nu vom vorbi niciodată”

Una dintre țările baltice a făcut planuri detaliate pentru evacuarea populației în Polonia, în cazul în care e atacată de Putin

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
Siegfried Mureşan
2
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
3
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
La 26 de ani, nu s-a ferit să recunoască: ”4.500 $ în 5 zile”, după ce ”RMN-ul a arătat că avea coloana unei femei de 60 de ani”
Digi Sport
La 26 de ani, nu s-a ferit să recunoască: ”4.500 $ în 5 zile”, după ce ”RMN-ul a arătat că avea coloana unei femei de 60 de ani”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump cu steagul sua in spate
Trump vede „progrese semnificative” în ceea ce privește o potențială bază a Armatei SUA în Polonia
Președontele SUA, Donald Trump, la un summit NATO.
SUA își reevaluează prezența militară în Europa: „Unele țări vor pica testul”. NATO se pregătește pentru un nou echilibru de putere
Creditul din 2001 intră la scadență: ce a cumpărat România cu un sfert de secol de garanție occidentală
steag NATO sarma ghimbata
Este NATO pregătită să lupte? Războiul din Ucraina scoate la iveală o vulnerabilitate mult mai greu de remediat
Mark Rutte
Avertisment dur al șefului NATO: „Ne confruntăm cu cel mai periculos context de securitate din ultima generație”
Recomandările redacţiei
agentia de evaluare financiara fitch
Fitch avertizează România: Riscul retrogradării la „junk” crește dacă...
avion Nic
Nicușor Dan va zbura în Statele Unite cu un avion folosit și de...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban rupe tăcerea: o înregistrare audio dezvăluie ce crede...
INSTANT_SOSIRE_SIEGFRIED_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Anunțul premierului desemnat Siegfried Mureșan: La începutul...
Ultimele știri
Copiii români din Orlivka vor învăța și în acest an școlar în limba maternă, anunță Consulatul general al României din Odesa
Întreaga familie pe trotinetă: momentele de inconștiență, filmate în județul Mehedinți. Bărbatul care conducea, amendat de Poliție
Imagini virale din Mureș: Șofer abia ținându-se pe picioare, depistat pozitiv la ketamină. „Incredibil, abia l-au scos trei polițiști”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Fanatik.ro
Stanciu vrea să se întoarcă în România: U Cluj, favorită clară să-l aducă pe căpitanul naționalei. FCSB, în...
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
„Câștigă dublu decât avea la U Cluj”: Bogdan Mara dezvăluie culisele transferului lui Gabriel Simion în Israel
Adevărul
Ipoteză macabră în cazul osemintelor descoperite la cimitirul din Slatina. „M-am gândit că poate sunt și...
Playtech
Ai transferat bani în contul greșit și destinatarul nu vrea să îi dea înapoi. Cum îi poți recupera și ce...
Digi FM
Ce puști adorabil e fiul actriței Anca Dumitru! Bucle, ochi mari și verzi, Levi e "darul divin" al părinților...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB și-a ales noul antrenor
Pro FM
Theo Rose a răbufnit după mesajele urâte despre fiul ei: "Am responsabilitatea să aleg ce ajunge din viața...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Colin Farrell, de nerecunoscut pe străzile din Los Angeles. Schimbare majoră de imagine la 50 de ani
Adevarul
„Rusia ne caută punctele slabe“. Moscova ar putea folosi împotriva Marii Britanii propria sa tactică de...
Newsweek
Casa de Pensii, acuzată că a recalculat greșit milioane de pensii. Cine sunt vinovați pentru dezastru?
Digi FM
Florin Negruțiu: Protestul oierilor a fost deturnat de extremiști, iar la Cotroceni guvernează regula...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 semne de glicemie mare care pot apărea la unghii. Medicii spun când e cazul să te îngrijorezi
Digi Animal World
Un cal a terorizat traficul pe autostradă și a sfidat polițiștii. A fost nevoie de motociclete și cowboy...
Film Now
A moștenit șarmul părinților ei. Stella, fiica lui Antonio Banderas, apariție răvășitoare alături de tatăl...
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...