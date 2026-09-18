Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat că va încerca să mențină țara sa în afara oricărui conflict militar care ar putea apărea în temeiul clauzei de apărare colectivă a NATO, punând public sub semnul întrebării necesitatea ca Slovacia să trimită mii de soldați pentru a apăra un aliat, relatează Kyiv Post.

Adresându-se studenților și angajaților spitalului din orașul Presov, situat în estul țării, Fico a criticat ceea ce a descris drept o retorică din ce în ce mai beligerantă în rândul liderilor europeni și a întrebat împotriva cui intenționează Europa să lupte.

„Pentru numele lui Dumnezeu, cu cine vrem să ne luptăm? Cu cine?”, a spus Fico în cadrul evenimentului, după cum a redifuzat pagina sa de Facebook.

Fico nu a identificat Rusia ca potențial agresor sau sursă de pericol militar pentru Europa. În schimb, el i-a acuzat pe liderii europeni că folosesc discursul războiului pentru a distrage atenția de la migrația ilegală, competitivitatea scăzută și prețurile ridicate la energie.

„Vă puteți imagina, doamnelor și domnilor, că s-ar invoca Articolul 5 din Tratatul NATO?”, a spus Fico. „Își poate imagina cineva că ni s-ar spune: «Pregătiți 5.000 de soldați, 10.000 de soldați, și aceștia vor pleca undeva să lupte?» Și noi nici măcar nu am avea habar cu cine, de ce sau pentru ce?”

El a spus că va „face tot ce-i stă în putință” pentru a se asigura că Slovacia nu va intra într-un război.

„Nu vreau ca Slovacia să fie implicată într-un conflict militar din cauza unui anumit Articol 5. În calitate de prim-ministru, voi face tot ce-mi stă în putință pentru a mă asigura că Slovacia nu va fi niciodată antrenată într-un conflict militar”.

Articolul 5 din Tratatul NATO – organizație din care Slovacia face parte din 2004 – prevede că un atac armat împotriva unui stat membru al NATO este considerat un atac împotriva tuturor statelor membre.

Cu toate acestea, invocarea acestuia nu impune în mod automat ca fiecare aliat să trimită un număr prestabilit de trupe. Fiecare membru trebuie să acorde sprijin țării atacate prin luarea „măsurilor pe care le consideră necesare”, care pot include recurgerea la forța armată, conform explicației oficiale a NATO.

Prin urmare, afirmația lui Fico potrivit căreia Slovacia ar putea primi ordinul de a mobiliza 5.000 sau 10.000 de soldați nu reflectă marja de apreciere pe care tratatul o acordă fiecărui aliat în parte.

Fico, unul dintre puținii lideri europeni care au participat la paradele de la Moscova din 9 mai după anul 2022, a criticat în repetate rânduri asistența militară acordată Ucrainei și a făcut apel la negocieri cu Moscova. Guvernul său a pus capăt ajutorului militar acordat de stat Kievului după revenirea la putere, deși vânzările comerciale de arme efectuate de companiile slovace au continuat.

Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. De atunci, guvernele europene au majorat cheltuielile pentru apărare și au avertizat că Moscova ar putea reprezenta o amenințare mai amplă pentru continent dacă nu este oprită în Ucraina, Uniunea Europeană propunând recent înființarea unui „Consiliu European de Securitate” pentru a răspunde la potențiale crize de securitate.

Liderii europeni au avertizat, de asemenea, cu privire la escaladările din partea Rusiei pe întreg continentul, pe fondul a ceea ce au numit o intensificare a atacurilor hibride, inclusiv drone înarmate descoperite în apropierea aeroporturilor comerciale și a bazelor militare, precum și tentative de incendiere susținute de Moscova, semnalate în Polonia și în Regatul Unit.

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Editor : A.M.G.