Imagini virale din Mureș: Șofer abia ținându-se pe picioare, depistat pozitiv la ketamină. „Incredibil, abia l-au scos trei polițiști”

Un şofer aflat sub influenţa substanţelor stupefiante a fost oprit în trafic, pe un drum judeţean din Mureş. Imagini filmate din altă maşină arată cum bărbatul este scos din autoturism de către poliţişti şi abia se poate ţine pe picioare.

În imaginile postate online vineri de Sindicatul poliţiştilor Europol se vede cum un şofer care se dă jos de la volanul unui autoturism are nevoie de sprijin pentru a rămâne în picioare, el fiind susţinut de către poliţiştii care l-au oprit în trafic. Imaginile au fost filmate pe drumul judeţean 152A, pe raza judeţului Mureş, despre care poliţiştii spun că este un tronson intens circulat, inclusiv de mijloace de transport în comun.

„Ia uite cât e de beat! Incredibil! Nu se ţine pe picioare. Nu pot să cred aşa ceva! La ora asta ăştia umblă aşa pe străzi, abia l-au scos trei poliţişti”, spune femeia care îl filmează.

Sindicaliştii din Poliţie spun că intervenţia echipajului a avut loc după ce alţi şoferi au reclamat faptul că autoturismul circula haotic. Testele au arătat că şoferul nu era beat, ci drogat cu ketamină.

„Stilul haotic de conducere al bărbatului i-a alertat pe ceilalţi participanţi la trafic, care au sesizat situaţia colegilor noştri. Poliţiştii din cadrul Biroului de Ordine Publică şi cei din cadrul Biroului Rutier de la Poliţia Municipiului Târgu-Mureş au ajuns de urgenţă la faţa locului, l-au oprit în trafic şi l-au supus testărilor de rigoare. Iar cu această ocazie, colegii noştri au avut parte de o surpriză. Nu era vorba despre alcool, aşa cum poate v-aţi fi aşteptat, ci despre droguri. În urma testării cu aparatul drugtest, rezultatul a fost pozitiv la ketamină”, scriu oficialii sindicatului Europol.

Potrivit acestora, poliţiştii au deschis dosar penal care vizează comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa substanţelor stupefiante.

„Sfatul colegilor noştri pentru toţi participanţii la trafic este acela de a conduce prudent. Iar dacă observaţi în trafic un şofer care conduce haotic şi pune în pericol viaţa celorlalţi, nu ezitaţi să sesizaţi de îndată poliţia. O sesizare făcută la timp poate însemna diferenţa dintre un simplu control în trafic şi o tragedie evitată”, mai scriu sindicaliştii din Poliţie, exprimând „întreaga apreciere pentru cei care au ales să nu rămână indiferenţi” în acest caz.

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Editor : Sebastian Eduard