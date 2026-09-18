Într-un moment de inconștiență care se putea termina cu o tragedie, în județul Mehedinți, un bărbat a luat pe trotinetă o femeie cu un copil în brațe. El a fost amendat cu peste 2.000 de lei.

Imaginile au fost filmate de un trecător. Acesta s-a declarat revoltat și șocat, în momentul în care a văzut întreaga familie pe trotinetă. El a filmat scenele și le-a publicat pe social media. Imaginile au ajuns și în atenția Poliției, care l-a identificat pe bărbatul care conducea trotineta. Cei doi soți erau pe trotineta în mers, în timp ce femeia ținea copilul în brațe.

Bărbatul a fost sancționat cu 2.160 de lei de către polițiști. Oamenii legii trag un semnal de alarmă, mai ales că în ultimele luni au fost foarte multe accidente în care au fost implicate persoane care au condus trotinete electrice în județul Mehedinți.

Editor : A.C.