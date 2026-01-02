Live TV

Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png (31)
Will Smith. Foto: Profimedia

Actorul și rapperul Will Smith este acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist care a făcut parte din turneul său din 2025, potrivit The Guardian. Brian King Joseph a intentat un proces în California, susținând că ar fi fost „pregătit” pentru exploatare sexuală și că, după ce a raportat un incident petrecut într-un hotel din Las Vegas, a fost concediat în mod abuziv. Avocatul lui Smith respinge acuzațiile, pe care le cataloghează drept „false, nefondate și iresponsabile”.

Brian King Joseph îl acționează în instanță pe artist, precum și compania acestuia, Treyball Studios Management, pentru concediere abuzivă și represalii, într-un proces intentat la Curtea Superioară din California.

Joseph susține că a fost angajat pentru turneul de promovare a noului album al lui Smith, Based on a True Story, după ce a urcat pentru prima dată pe scenă alături de acesta în decembrie 2024. Potrivit plângerii, Smith i-ar fi spus la un moment dat lui Joseph: „Tu și cu mine avem o legătură atât de specială, pe care nu o am cu nimeni altcineva”.

În martie 2025, Joseph afirmă că, în timpul unei opriri a turneului la Las Vegas, geanta și cardul de acces în camera de hotel i-au dispărut și au fost returnate câteva ore mai târziu. În aceeași noapte, spune el, s-a întors în cameră și a descoperit că aceasta fusese accesată „în mod ilegal”, găsind șervețele umede și medicamente HIV pe numele altei persoane, precum și un bilet pe care scria: „Brian, mă întorc cel târziu la 5.30, doar noi, Stone F.” Joseph a declarat că a ajuns la concluzia că „o persoană necunoscută urma să se întoarcă în cameră pentru a avea relații sexuale” cu el.

Plângerea susține că membri ai echipei de management a turneului erau „singurele persoane care aveau acces” la camera sa. Joseph afirmă că a anunțat securitatea hotelului și reprezentanți ai lui Smith și că a raportat incidentul la o linie de poliție pentru situații non-urgente. Potrivit acestuia, ulterior a fost „umilit” de un membru al echipei de management a lui Smith în legătură cu incidentul, iar contractul său a fost reziliat, cu sugestia că ar fi inventat întreaga situație.

Joseph susține în proces că încetarea contractului a dus la apariția unor simptome de stres posttraumatic și la pierderi economice.

Avocatul lui Smith, Allen B. Grodsky, a respins acuzațiile într-o declarație pentru Daily Mail: „Acuzațiile domnului Joseph la adresa clientului meu sunt false, nefondate și iresponsabile.

Ele sunt respinse categoric și vom folosi toate mijloacele legale disponibile pentru a răspunde acestor afirmații și pentru a ne asigura că adevărul va ieși la iveală.” 

Based on a True Story a fost primul album lansat de Smith după o pauză de 20 de ani. Materialul face referire, parțial, la incidentul în care acesta l-a lovit pe Chris Rock la gala Premiilor Oscar din 2022. Albumul a fost un eșec comercial, nereușind să intre în topurile principale și petrecând o singură săptămână pe locul 79 în clasamentul britanic al descărcărilor de albume, nu în topul principal.

Într-o recenzie publicată de Pitchfork, cotată cu 2,4 din 10, criticul Stephen Kearse a scris: „Based on a True Story nu are liniștea firească a unui artist aflat în zona sa de confort și nici jocul relaxat al unuia care se eliberează în propriul sanctuar. Este o platformă de campanie, lipsită de perspectivă sau stil, dezinteresată de narațiune sau chiar de construcție, dar mereu pe mesaj: Vă rog, primiți-mă înapoi.”

