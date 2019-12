Selly, despre succesul filmului "5Gang. Un altfel de Crăciun". Numărul record de bilete vândute în avans

Succesul de pe internet poate fi transferat și în sălile de cinema. Dovadă interesul și succesul filmului "5 GANG: Un altfel de Crăciun", în care vloggerul Selly joacă rolul principal.

10.000 de bilete s-au vândut în avans pentru această peliculă, care a avut vineri premiera în cinematografele din toată țara. 5Gang este un proiect din care fac parte cinci adolescenți din România, uniţi de pasiunea pentru live-urile pe internet.

Rețeta succesului filmului "5Gang. Un altfel de Crăciun"

„Filmul este rezultatul dorinței și rezultatul pasiunii noastre care a fost întinsă pe niște ani foarte buni. Eu, de exemplu, tocmai am implinit 7 ani de când fac vlogging. (...). Cu multă muncă, cu ajutorul unor oameni foarte talentați și foarte creativi în jurul meu, așa s-a întâmplat”, a declarat Selly, într-o intervenție pe Skype, la Digi24.

Filmul a înregistrat un record privind vânzarea în avans a biletelor

„Este o mulțumire și pentru noi faptul că am reușit să aducem atât de mulți tineri la cinema, mai ales că filmul are un mesaj social, un mesaj pozitiv pe lângă partea de comedie. Are, pe lângă asta, și un mesaj legat de încălzirea globală. Am încercat cumva să facem un mix de mesaje drăguțe care, de Crăciun, ajung mai ușor la sufletul și la mintea oamenilor. Este un film de Crăciun cu glume și subtilități la care pot râde atât copiii, cât și adulții. Am vrut să fie pentru toată lumea. Toți oamenii care au lucrat la filmul ăsta au rădăcini în online. Toată echipa vine din online”, mai povestește vloggerul.

Mesajul filmului "5Gang. Un altfel de Crăciun"

„Acest film este despre trupa noastră care ajunge într-un impas și ajungem să ne certăm. Este un mesaj de unitate. Înțelegi, la final cât de importantă este prietenia și cât de importantă este familia (...)”, a declarat Selly.

