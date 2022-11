Solistul trupei Nazareth, Dan McCafferty, a murit la vârsta de 76 de ani. Cântărețul rock scoțian a suferit de boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC), iar prietenul și basistul din Nazareth, Pete Agnew, a anunțat marți vestea tristă, pe Facebook, relatează scottishdailyexpress.co.uk.

Moartea cântărețului scoțian a fost confirmată și de prietenul său, și basistul din Nazareth, Pete Agnew, într-o postare sfâșietoare pe rețeaua socială.

El a scris marți pe pagina de Facebook a trupei: „Dan a murit astăzi la 12:40. Acesta este cel mai trist anunț pe care a trebuit să-l fac vreodată. Maryann și familia și-au pierdut un soț și un tată minunat, iubitor, mi-am pierdut cel mai bun prieten și lumea a pierdut unul dintre cei mai mari cântăreți care au trăit vreodată. Prea supărat să mai spun ceva în acest moment”.

Dan a co-fondat Nazareth cu basistul Pete, chitaristul Manny Charlton și bateristul Darrell Sweet în 1968, trupa fiind puternic influențată de The Beatles, The Rolling Stones și Jimi Hendrix.

Nazareth a cântat și a mers în turnee, până la retragerea lui Dan, în 2013, o perioadă impresionantă de 45 de ani.

Cel mai cunoscut album al lui Dan și al trupei, „Hair of the Dog”, a fost lansat în 1975. Piesa care a dat titlul albumului, de asemenea, un single de succes, a fost mai târziu preluată de Guns N' Roses, în 1993, după cum scrie The Mirror.

Dan a fost nevoit să se retragă în 2013 din motive de sănătate, după ce s-a prăbușit pe scenă.

Un anunț pe site-ul trupei spunea atunci: „Din păcate, trebuie să vă spunem că Dan a fost forțat să se retragă din cauza stării de sănătate. S-a înrăutățit în ultimul timp, iar după ce a încercat să cânte la un festival în Elveția, lui Dan i-a fost imposibil să continue, după ce a interpretat doar trei piese. După aceea, în culise, le-a spus colegilor că nu mai poate continua”.

Trupa a continuat să facă turnee și să înregistreze, în timp ce basistul Peter a preluat rolul de lider, cu binecuvântarea lui Dan.

În ciuda retragerii din trupă, Dan a cochetat cu ideea de a înregistra din nou muzică.

El a spus pentru Classic Rock după retragere: „Aș putea oricând să fac un alt disc. Dar să urc pe scenă o oră și trei sferturi și să îi fac pe oameni să plătească bani ca să vină să mă vadă – nu pot face asta”.

