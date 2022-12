Shane MacGowan, solistul trupei The Pogues, a fost internat în spital

Shane MacGowan, solistul trupei punk britanice The Pogues, cunoscută mai ales pentru cântecul de Crăciun cu versuri insultătoare „Fairytale of New York”, a fost spitalizat, a anunţat soţia sa pe Twitter, informează AFP.

„Shane a fost din nou spitalizat şi speră să poată fi externat cât mai repede posibil”, a declarat luni soţia artistului britanic, Victoria Clarke, publicând şi o fotografie a cântăreţului de 64 de ani într-un scaun cu rotile.

Shane MacGowan, născut în Anglia în 1957 din părinţi irlandezi, a înfiinţat în 1982 grupul The Pogues. A cântat în baruri o serie de balade irlandeze, acompaniat de muzicieni care combinau ritmurile irlandeze cu energia muzicii punk.

Îmbinând cu succes legendele celtice şi starea de ebrietate, trupa The Pogue a devenit în anii 1980 vocea politică a tinerilor imigranţi irlandezi stabiliţi la Londra, care aveau opinii anti-Thatcher şi anti-cenzură.

Shane MacGowan a fost deja spitalizat în 2016 după o fractură de bazin, care l-a imobilizat într-un scaun cu rotile. Soţia lui a dezvăluit atunci că emblematicul rocker, rămas fără dinţi, învinsese în sfârşit dependenţa, după o carieră întreagă marcată de alcoolism.

Pe reţelele de socializare, fanii, care l-au asociat uneori pe Shane MacGowan cu „sunetul de Crăciun”, i-au dorit artistului însănătoşire grabnică.

Cel mai mare succes comercial al trupei The Pogues este „Fairytale of New York”, un duet din 1987 între Shane MacGowan şi Kirsty MacColl, devenit un single clasic, care generează vânzări importante de Crăciun atât în Irlanda, cât şi în Regatul Unit.

Postul BBC a încercat la un moment dat să elimine versurile conţinând insultele schimbate de doi foşti iubiţi în acest cântec („You scumbag, you maggot, you cheap lousy faggot”/ „You're an old slut on junk”), însă a fost nevoit să renunţe la acea iniţiativă în urma protestelor generale ale societăţii britanice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan