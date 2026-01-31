Live TV

Video Care este cea mai bună țară din Europa pentru pensionari, în 2026. Destinația, una preferată de români

Ikaria, Grecia.
Ikaria, Grecia. Foto: Profimedia Images

Cea mai bună țară din Europa pentru pensionari, în 2026, este Grecia, o destinație mediteraneană cu prețuri mici și o climă blândă. Potrivit unui studiu, țara se remarcă prin costul accesibil al vieții, sistemul medical bun și comunitățile primitoare.

Cea mai bună destinație europeană pentru pensionari anul acesta este Grecia, potrivit unui studiu care a analizat aproape 200 de țări și a luat în calcul mai multe aspecte, precum costul vieții, accesul la servicii medicale, condițiile de viză și clima.

Potrivit raportului, o casă cu trei dormitoare și vedere la mare poate fi închiriată cu aproximativ 1.000 euro pe lună. Un alt aspect important este reprezentat de sistemul medical, care combină servicii publice gratuite cu servicii private la prețuri accesibile.

Pensionarii pot plăti în jur de 250 de euro lunar pentru asistență medicală privată. Există un număr mare de medici specialiști, iar îngrijirea de urgență de bază este gratuită, inclusiv pentru străini. În plus, în orașele mici și pe insule, farmaciile oferă ajutor medical pentru problemele minore.

Pe lângă un sistem medical bun, Grecia oferă și un climat cald, dar și comunități mari de străini care sunt deja stabiliți acolo, ceea ce le face integrarea mult mai ușoară.

Grecia a reușit să depășească destinații clasice, precum Spania, datorită raportului mai bun între preț și calitate. Despre Grecia se mai spune că deține secretul unei vieți mai lungi.

Editor : C.S.

