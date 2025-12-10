Scumpirile și majorarea TVA au efecte și asupra pachetelor de Crăciun și de Revelion, de anul acesta. Chiar dacă mulți administratori spun că au păstrat prețurile, pachetele nu mai sunt atât de bogate. Unii au tăiat din lista de activități dedicate Sărbătorilor, alții au scăzut o noapte de cazare din ofertă. De partea cealaltă, mulți dintre turiști spun că ajustările făcute de hotelierii nu îi deranjează.

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar în Poiana Brașov, cu greu se mai găsesc camere disponibile. Pachetele de anul acesta sunt, însă, diferite din cauza scumpirilor. Unii au scăzut din pachet o noapte de cazare, alții din programele artistice și din facilități.

„Am ales să împărțim această mini-criză, să zicem, în două, pentru că am redus patru nopți de cazare - cu toate facilitățile și spectacole - la trei nopți de cazare. De Revelion, de la 9.800 de lei, cât a fost anul trecut patru nopți, am redus la trei nopți - 8.900 de lei, să diminuăm puțin costul final”, spune Gabriel Roșca, managerul unui hotel din Poiana Brașov.

Și la pensiuni se resimt toate majorările din acest an.

„Ne-au afectat și creșterea TVA-ului și implicit a materiei prime, a taxelor pentru salarii. Dacă anii trecuți aveam un minim de stay de 3-4 zile, anul acesta ne-am adaptat în funcție de nevoile și cerințele oaspeților, adică pot să stea și o noapte, și două, și trei. Cu cât stau mai multe nopți, cu atât va fi un tarif mai mic/noapte. Ca și tarife au scăzut cu 10-15%”, explică Laurențiu Niță, administratorul unei pensiuni.

„Hotelierii au decis, totuși, să suporte creșterea TVA-ului în întregime și cea mai mare parte dintre operatori au menținut prețurile de anul trecut”, spune președintele Asociației de Turism Poiana Brașov, Roxana Cojocea.

Turiștii sunt încântați că prețurile nu au crescut anul acesta. Pe unii dintre ei, ajustările făcute de hotelierii nu îi deranjează.

„Depinde și câte nopți stau și de pachetele oferite. Sunt mulți care vin ca noi, cu copiii și, automat, dacă au la petrecerea, de exemplu, de Crăciun sau Revelion, dacă au ceva și pentru copii, e cu atât mai atractiv”, spune o turistă.

„Cred că e cea mai bună soluție: mai puțină mâncare, mai puțin spectacol, dar măcar ne plimbăm, e aer curat și e bine pentru o ieșire la munte”, e de părere o altă turistă.



„Ținând cont în ce situație financiară se află România, e o idee bună să păstreze prețurile de anul trecut”, completează altcineva.

Pachetele pentru Crăciun în Poiana Brașov pornesc de la câteva mii de lei, cu mâncare și festivități incluse, și pot ajunge până la peste 20.000 de lei, la hotelurile de lux.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia