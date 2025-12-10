Live TV

Video Efectele austerității în turism. Soluția de compromis găsită de hotelieri și agreată tacit de clienți: „E cea mai bună variantă”

Data publicării:
familie la munte de Craciun
Credit foto: Guliver/Getty Images Sunny winter day. Nikon D850

Scumpirile și majorarea TVA au efecte și asupra pachetelor de Crăciun și de Revelion, de anul acesta. Chiar dacă mulți administratori spun că au păstrat prețurile, pachetele nu mai sunt atât de bogate. Unii au tăiat din lista de activități dedicate Sărbătorilor, alții au scăzut o noapte de cazare din ofertă. De partea cealaltă, mulți dintre turiști spun că ajustările făcute de hotelierii nu îi deranjează.

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar în Poiana Brașov, cu greu se mai găsesc camere disponibile. Pachetele de anul acesta sunt, însă, diferite din cauza scumpirilor. Unii au scăzut din pachet o noapte de cazare, alții din programele artistice și din facilități.

„Am ales să împărțim această mini-criză, să zicem, în două, pentru că am redus patru nopți de cazare - cu toate facilitățile și spectacole - la trei nopți de cazare. De Revelion, de la 9.800 de lei, cât a fost anul trecut patru nopți, am redus la trei nopți - 8.900 de lei, să diminuăm puțin costul final”, spune Gabriel Roșca, managerul unui hotel din Poiana Brașov.

Și la pensiuni se resimt toate majorările din acest an.

„Ne-au afectat și creșterea TVA-ului și implicit a materiei prime, a taxelor pentru salarii. Dacă anii trecuți aveam un minim de stay de 3-4 zile, anul acesta ne-am adaptat în funcție de nevoile și cerințele oaspeților, adică pot să stea și o noapte, și două, și trei. Cu cât stau mai multe nopți, cu atât va fi un tarif mai mic/noapte. Ca și tarife au scăzut cu 10-15%”, explică Laurențiu Niță, administratorul unei pensiuni.

„Hotelierii au decis, totuși, să suporte creșterea TVA-ului în întregime și cea mai mare parte dintre operatori au menținut prețurile de anul trecut”, spune președintele Asociației de Turism Poiana Brașov, Roxana Cojocea.

Turiștii sunt încântați că prețurile nu au crescut anul acesta. Pe unii dintre ei, ajustările făcute de hotelierii nu îi deranjează.

„Depinde și câte nopți stau și de pachetele oferite. Sunt mulți care vin ca noi, cu copiii și, automat, dacă au la petrecerea, de exemplu, de Crăciun sau Revelion, dacă au ceva și pentru copii, e cu atât mai atractiv”, spune o turistă.

„Cred că e cea mai bună soluție: mai puțină mâncare, mai puțin spectacol, dar măcar ne plimbăm, e aer curat și e bine pentru o ieșire la munte”, e de părere o altă turistă.

„Ținând cont în ce situație financiară se află România, e o idee bună să păstreze prețurile de anul trecut”, completează altcineva.

Pachetele pentru Crăciun în Poiana Brașov pornesc de la câteva mii de lei, cu mâncare și festivități incluse, și pot ajunge până la peste 20.000 de lei, la hotelurile de lux.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
2
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Petrolier rusesc
3
Rusia și-a pierdut poziția de principal furnizor de petrol al Chinei. Statele care l-au...
Militar ucrainean Pokrovsk
4
Forțele ucrainene s-au retras din unele poziții de lângă Pokrovsk și Mîrnohrad. „Era pur...
tenerife
5
Tragedie în Tenerife. MAE confirmă că doi români au murit, după ce valuri uriaşe au lovit...
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Digi Sport
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Cum arată, la prima apariție după ce s-a votat în unanimitate să fie dată afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cumparaturi online de Craciun
Românii fac cumpărături record din străinătate. Cu cât a crescut numărul comenzilor online de Sărbători anul acesta
lei in portofel
Ce cadouri și prime primesc angajații români de Crăciun
iarna suedia turism
Suedia lansează o campanie neobișnuită de iarnă pentru turiști: Vacanțe fără planuri și liniște totală
Maldives
Transformare majoră în Maldive: prețuri accesibile, pensiuni locale și reguli noi pentru vizitatori
Geneva
Care este cel mai elegant oraș din Europa. Are cea mai mare concentrație de hoteluri de cinci stele și restaurante faimoase
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina...
comandant al Corpului 1 Azov din armata ucraineană / soldați ucraineni pe front
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul...
intrarea in sala CCR
CCR discută astăzi sesizarea ÎCCJ la proiectul privind pensiile...
Euroclear
Presiuni, șantaj, amenințări. Depozitarul activelor rusești din...
Ultimele știri
Premieră mondială marcată de Australia: interdicția accesului copiilor la rețele sociale online a intrat în vigoare
Semnal cosmic vechi de 13 miliarde de ani, detectat de oamenii de știință. Cea mai rară explozie gamma observată până acum
Curtea Constituțională dezbate astăzi contestația AUR la legea prin care cresc taxele locale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis cu cele mai lungi picioare, imagini incendiare din vacanță. Cum a fost taxată de...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost...
Adevărul
Încrederea ucrainenilor în Zelenski este în scădere. Doar aproximativ 20% ar vota pentru actualul președinte...
Playtech
Vine iarna adevărată în România. Data de la care se răceşte brusc, anunţată de ANM
Digi FM
S-a dat drept moștenitoarea unei averi fabuloase și a înșelat bănci cu 30 de milioane de dolari. Acum e...
Digi Sport
A semnat: Dorinel Munteanu a revenit ca antrenor în SuperLigă! Ce salariu va încasa
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Orban le sugerează social-democraților să își schimbe liderul: „Cu Grindeanu în conducerea PSD, partidul nu...
Newsweek
La ce oră intră vineri pensiile pe card? Cine încasează pensii de 11.000 și 18.000 lei? DOCUMENT
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...