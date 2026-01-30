Câmpul minat comercial al lui Donald Trump pune presiune pe aliații Americii: „A majorat tarifele vamale în două situații distincte”

Live TV

Comerțul global este un teren minat în era Trump: oriunde ar păși liderii mondiali, ei riscă să declanșeze un nou conflict cu administrația Trump — indiferent dacă este vorba de un acord comercial sau nu, relatează Axios.

Amenințările constante ale președintelui american Donald Trump cu privire la tarifele vamale au determinat partenerii comerciali ai SUA să se diversifice, îndepărtându-se de piețele americane. Dar chiar și acest lucru comportă riscuri, întrucât Trump promite să pedepsească aliații care se îndreaptă către alte piețe.

În primele săptămâni ale anului, liderul american a încercat să-și afirme dominația asupra comerțului mondial în cel puțin trei moduri noi.

Amenințări cu represalii în legătură cu relațiile cu China

Liderul de la Casa Albă a declarat că va impune o taxă suplimentară de 100% asupra produselor canadiene dacă prim-ministrul Mark Carney — al cărui discurs direct de la Davos l-a iritat pe Trump — va continua negocierile pentru un acord comercial cu China.

Carney a acceptat la începutul acestei luni să reducă barierele comerciale după o vizită la Beijing, unde a calificat relația Canadei cu China drept „mai previzibilă” decât relațiile actuale cu SUA.

Amenințarea lui Trump este și un avertisment pentru premierul britanic Keir Starmer, care a vizitat Beijingul săptămâna aceasta după ani de relații reci între Regatul Unit și China.

Represalii în cazul întârzierilor acordurilor comerciale

Donald Trump a amenințat săptămâna aceasta că va majora tarifele pentru produsele sud-coreene, posibil restabilind taxele la nivelul de 25% dinaintea acordului. 

Cel de-al 47-lea președinte al SUA a afirmat că legislativul sud-coreean nu acționează suficient de rapid pentru a finaliza angajamentele de investiții în SUA. (Niciunul dintre acordurile comerciale Trump 2.0 nu a fost ratificat de Congres.)

Jamieson Greer, principalul responsabil comercial al administrației Trump, a declarat săptămâna trecută pentru Axios, în cadrul Forumului Economic Mondial, că Europa este, de asemenea, în întârziere cu ratificarea acordului comercial dintre SUA și UE.

Distrugerea acordurilor comerciale existente

Trump a renunțat la amenințarea sa de a impune tarife vamale aliaților NATO în legătură cu Groenlanda, care a zguduit piețele, dar acest episod a subliniat disponibilitatea sa de a reînnoi amenințările cu tarife vamale chiar și împotriva partenerilor cu care a semnat acorduri.

Această incertitudine a devenit o temă recurentă: acordurile care odată ofereau previzibilitate Wall Street-ului și corporațiilor americane pot fi acum abandonate în orice moment, aparent din orice motiv.

Trump a afirmat că Acordul dintre Statele Unite, Mexic și Canada (USMCA) — reforma NAFTA pe care a promovat-o în primul său mandat — este „irelevant” pentru Washington.

Liderul american a demontat arhitectura comercială care a guvernat comerțul global timp de decenii. Acum, principalii parteneri ai Americii accelerează eforturile de a încheia acorduri alternative într-o lume modelată de tarifele sale.

După ce a anunțat anul trecut un acord de liber schimb cu un bloc important de țări din America de Sud, UE a dezvăluit săptămâna aceasta un acord masiv cu India, menit să aducă „stabilitate” în contextul „tulburărilor din ordinea globală”.

„Ar trebui să facă ceea ce este mai bine pentru ei, dar vă spun sincer... Eu consider că europenii sunt foarte dezamăgitori”, a declarat săptămâna aceasta pentru CNBC secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, una dintre vocile importante ale administrației în domeniul comerțului.

„Președintele Trump a majorat tarifele vamale pentru țările cu care avem acorduri comerciale în două situații distincte: când țările nu își respectă angajamentele din acordurile comerciale și când țările au alte dispute cu Statele Unite”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, într-o declarație pentru Axios.

Desai a afirmat că „faptul că tarifele nu sunt luate în considerare în ceea ce privește comerțul nu înseamnă că tarifele nu sunt luate în considerare pentru alte chestiuni care nu țin de comerț”. El a adăugat că administrația „și-a respectat în mod consecvent cuvântul dat și și-a onorat angajamentele asumate”.

O îndepărtare de comerțul cu SUA poate oferi siguranță, dar vine cu un preț tot mai mare, a notat Axios.

