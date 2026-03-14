Greșelile pe care mulți pasageri le fac înainte de zbor. Situații care te pot costa bani în plus la aeroport, explicate de experți

Alegerea unui zbor cu escală poate părea, la prima vedere, o variantă avantajoasă din punct de vedere financiar și o opțiune flexibilă pentru călători. Totuși, mulți pasageri nu iau în calcul dificultățile care pot apărea pe parcurs - durata transferurilor, posibilele taxe suplimentare pentru bagaje sau riscul de suprarezervare se numără printre situațiile care pot transforma o călătorie într-o experiență stresantă. Traian Iacob, manager al unei agenții de turism, a explicat pentru Digi24.ro ce măsuri pot fi luate pentru a evita eventualele inconveniente și care sunt cele mai eficiente practici pentru a călători în condiții de siguranță.

O informare temeinică și o planificare atentă a fiecărui detaliu al călătoriei îi pot ajuta pe pasageri să evite situațiile neplăcute și eventualele surprize neprevăzute, indiferent dacă este vorba despre un city break, o cursă internă sau o vacanță în afara țării.

Alegerea unui zbor cu escală: oportunitate sau factor de risc?

„Alegerea unui zbor cu escală poate fi, în anumite situații, o opțiune avantajoasă din punct de vedere financiar și al flexibilității itinerariului. În funcție de destinație și de perioada deplasării, această variantă poate oferi tarife mai accesibile decât o cursă directă, adaptându-se atât bugetului, cât și preferințelor fiecărui pasager.

Totuși, numeroase platforme de căutare online sau site-uri ale companiilor aeriene nu oferă întotdeauna o imagine completă asupra programului. De multe ori, acestea nu iau în calcul timpul real necesar pentru tranzitarea unui aeroport de mari dimensiuni și nici impactul pe care îl pot avea bagajele, prezența copiilor sau nevoile speciale ale pasagerilor asupra conexiunilor dintre zboruri.

Avantajele rezervării printr-o agenție

Rezervarea unui zbor prin intermediul unei agenții de turism nu înseamnă doar achiziționarea unui bilet de avion, ci oferă și un plus de siguranță pentru întreaga călătorie. Comisionul perceput poate fi privit ca o formă de protecție: în cazul anulării cursei sau al unor modificări neprevăzute în program, agenția preia gestionarea situației și identifică rapid soluții alternative, astfel încât plecarea să se desfășoare fără costuri suplimentare pentru client.

De asemenea, reprezentanții agenției rămân în contact cu turistul pe tot parcursul deplasării, oferind asistență nu doar pentru segmentul aerian, ci și pentru transferuri, cazare sau alte servicii asociate destinației. Astfel, întreaga experiență de călătorie devine mai sigură, mai confortabilă și mai puțin expusă situațiilor neprevăzute.”, a explicat pentru Digi24.ro Traian Iacob

Cum pot fi evitate cele mai frecvente greșeli înainte de zbor

Check-in-ul online, o etapă pe care mulți pasageri o omit

„Una dintre cele mai frecvente greșeli făcute de pasageri este neefectuarea check-in-ului online, situație care poate genera taxe suplimentare cuprinse între 40 și 60 de euro. Realizarea acestei proceduri din timp, fie individual, fie prin intermediul agenției de turism, elimină costurile neprevăzute.

Dimensiunea și greutatea bagajelor, reguli care pot genera costuri suplimentare

Bagajele reprezintă unul dintre cele mai sensibile aspecte ale unei călătorii cu avionul. Regulile privind dimensiunea și greutatea acestora se aplică indiferent de compania aeriană, iar nerespectarea lor poate duce la taxe suplimentare. În cazul biletelor low-cost, tariful de bază include, de cele mai multe ori, doar un bagaj de dimensiuni reduse, de tip rucsac („light ticket”). Depășirea limitelor impuse poate atrage costuri cuprinse între 40 și 70 de euro.

Alte situații care pot influența desfășurarea călătoriei

Printre aspectele care trebuie luate în calcul se numără și taxele locale, care pot suferi modificări într-un interval scurt de timp, dar și situațiile de overbooking, atunci când companiile aeriene vând mai multe bilete decât numărul locurilor disponibile în avion.

În astfel de cazuri, agențiile de turism pot interveni pentru a gestiona situația și pentru a reprograma pasagerii pe alte zboruri. În schimb, persoanele care își organizează călătoria pe cont propriu sunt nevoite, de cele mai multe ori, să rezolve singure aceste probleme.”, a mai explicat specialistul în turism

City break: Cum să călătorești eficient doar cu bagaj de mână

„Pentru deplasările scurte, precum un city break, specialiștii recomandă călătoria exclusiv cu bagaj de mână. Această opțiune permite evitarea taxelor suplimentare percepute pentru bagajul de cală și oferă mai multă flexibilitate pe parcursul călătoriei.

De asemenea, este important ca pasagerii să verifice cu atenție dimensiunile și greutatea bagajelor, atât în cazul rucsacului, cât și al trolerului, deoarece depășirea limitelor impuse de compania aeriană poate genera taxe suplimentare.

Zborurile interne din România

Tarifele pentru zborurile interne pot ajunge, uneori, chiar mai ridicate decât cele pentru cursele internaționale. Unul dintre motive îl reprezintă taxele aeroportuare din România, care sunt adesea mai mari comparativ cu cele practicate în alte țări. În plus, aeronavele utilizate pe aceste rute sunt, de regulă, de dimensiuni mai mici, iar companiile aeriene încearcă să își acopere costurile prin stabilirea unor prețuri mai mari.

Rezervarea unui zbor intern nu urmează întotdeauna aceleași reguli stricte ca în cazul curselor internaționale. De multe ori, planificarea din timp este dificilă, mai ales pentru călătorii ocazionale sau pentru vacanțe spontane. Pentru a economisi atât timp, cât și bani, în aceste situații, deplasarea ar trebui să se facă doar cu bagaj de mână - fie un rucsac, fie un troler de dimensiuni reduse. Astfel pot fi evitate taxele suplimentare, iar călătoria devine mai confortabilă și mai flexibilă pe parcursul întregului drum.”, conchide sursa Digi24.ro