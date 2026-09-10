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Patru membri ai aceleiași familii au murit după ce avionul lor s-a prăbușit în Triunghiul Bermudelor

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Piper PA-34 Seneca II OO-EAM
Foto: Profimedia
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Un cuplu din Florida și cei doi nepoți ai lor au fost găsiți morți, după ce avionul lor de mici dimensiuni a dispărut în apropierea Triunghiului Bermudelor. Cei patru se întorceau din Bahamas la Miami, relatează The Independent.

Victimele au fost identificate drept pilotul Mario Lamar, în vârstă de 80 de ani, soția sa, Lili Lamar, de 79 de ani, și nepoții lor, Sofi Sosa, de 28 de ani, și Christian Sosa, de 22 de ani, potrivit Poliției Regale din Bahamas.

Avionul Piper PA-34 cu cinci locuri a decolat de pe insula Great Harbour Cay din Bahamas luni, în jurul orei 11:15, având ca destinație Aeroportul Executiv din Miami, cu cei patru membri ai familiei la bord, a transmis familia într-o declarație pentru ABC News.

Avionul s-a prăbușit în apropierea Insulei Andros, cea mai mare insulă din Bahamas, în zona cunoscută sub numele de Triunghiul Bermudelor, asociată cu dispariții misterioase de nave și avioane.

Rudele care au plecat în căutarea avionului dispărut au localizat epava și au recuperat trupurile neînsuflețite.

„Cu profundă tristețe confirmăm că toți cei patru membri ai familiei noastre au fost găsiți decedați”, a precizat familia într-o declarație. Rudele „i-au localizat pe cei dragi i-au adus la bordul propriilor ambarcațiuni”, au adăugat aceștia.

Lamar avea o experiență de zbor de peste 40 de ani și zbura în mod regulat între sudul Floridei și Bahamas, unde el și soția sa aveau o casă, au declarat membrii familiei pentru Fox 35 Orlando. Familia petrecuse acolo weekendul dedicat Zilei Muncii (Labor Day) și se întorceau acasă în momentul în care aeronava s-a prăbușit.

Înainte de decolare, Sofi Sosa le-a trimis un mesaj părinților spunând că pleacă spre casă, iar un plan de zbor depus de unchiul ei arăta ora la care avionul era așteptat să aterizeze în sudul Floridei, a declarat pentru Associated Press nepoata lui Lamar, Silvia Larrieu. Însă avionul nu a mai ajuns la Miami.

Controlorii de trafic aerian au pierdut contactul cu aeronava în jurul orei 11:04, la aproximativ 13 mile vest de Insula Andros, conform Poliției Regale din Bahamas.

Când familia și-a dat seama că avionul a depășit ora de sosire și că nu mai puteau lua legătura cu cei de la bord, au alertat autoritățile și au început căutările. Poliția Regală din Bahamas a solicitat ajutorul Pazei de Coastă a SUA luni după-amiază, după ce a primit un raport conform căruia avionul s-ar fi putut prăbuși în apropiere de Red Bays, în nordul insulei Andros, a declarat un purtător de cuvânt al Pazei de Coastă pentru ABC News.

Vremea nefavorabilă a îngreunat inițial operațiunea. Marți, rudele care efectuau căutări cu barca au localizat epava și au recuperat cele patru trupuri neînsuflețite, colaborând cu Paza de Coastă.

Membrii familiei au declarat presei că Lamar era un pilot precaut, care își întreținea aeronava cu mare atenție.

„Este groaznic”, a declarat Silvia Larrieu pentru AP despre acest incident.

Ancheta privind incidentul aviatic este în desfășurare, au precizat oficialii. Incidentul s-a produs la mai puțin de două luni de la un alt accident aviatic fatal în nordul insulei Andros, soldat cu moartea a 10 persoane.

Editor : M.B.

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