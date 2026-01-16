Patronatele avertizează: 2025, an slab în turismul balnear și rural. „Degradare a încrederii și imaginii publice”. Cum va arăta 2026

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) face un bilanţ al domeniului şi, vorbind despre scăderile înregistrate anul trecut, arată că turismul românesc a intrat într-o fază de contracţie reală, iar anul 2025 nu este un „accident statistic”, ci un semnal privind fragilizarea cererii interne şi vulnerabilitatea structurală a turismului românesc. Potrivit patronatelor, turismul nu este afectat doar de inflaţie şi de scăderea veniturilor, ci şi de politici publice incoerente şi de un discurs oficial al ministrului de resort care a subminat încrederea în acest sector. În opinia FPTR, dacă această abordare va continua, 2026 riscă să nu fie anul revenirii, ci anul consolidării declinului.

„Turismul românesc în 2025 nu a traversat un an mai slab, ci a intrat într-o fază de contracţie reală, mascată doar parţial de câteva performanţe sezoniere şi de o retorică oficială ruptă de datele economice. După un 2024 care părea să confirme revenirea completă după perioada pandemiei, anul 2025 a schimbat clar direcţia. Datele oficiale ale Institutului Naţional de Statistică arată că, în perioada ianuarie–noiembrie 2025, numărul sosirilor în structurile de primire turistică a scăzut de la aproximativ 13,31 milioane în aceeaşi perioadă din 2024 la aproximativ 13,01 milioane, adică o scădere de 2,2%, iar numărul înnoptărilor a coborât de la aproximativ 28,37 milioane la aproximativ 27,978 milioane, adică un minus de 1,4%. În acelaşi timp, gradul mediu de ocupare a capacităţilor de cazare a ajuns la aproximativ 30,3%, un nivel care arată fără echivoc că o parte importantă din infrastructura turistică a funcţionat sub capacitate şi sub pragul de sustenabilitate economică”, arată FPTR.



Potrivit patronatului, structura cererii confirmă aceeaşi vulnerabilitate. Ponderea turiştilor români în total sosiri a scăzut de la aproximativ 82,5% în 2024 la aproximativ 81,6% în 2025, în timp ce ponderea turiştilor străini a crescut de la aproximativ 17,5% la aproximativ 18,4%.

„Această creştere a incomingului, deşi reală statistic, nu are însă masa critică necesară pentru a compensa pierderea de volum generată de reculul turismului intern. România rămâne structural o piaţă dependentă în primul rând de propriul consumator, iar în 2025 acest consumator a devenit mai prudent, a călătorit mai puţin, a stat mai puţin şi a cheltuit mai atent. Practic, piaţa a pierdut aproximativ o jumătate de milion de turişti români interni într-un singur an. Această schimbare de comportament nu este un mister şi nici un capriciu. Ea este consecinţa directă a scăderii puterii de cumpărare, a instabilităţii fiscale şi a unui climat general de incertitudine întreţinut inclusiv de discursul public. În 2025, escapadele de weekend şi sejururile scurte, care reprezentau un indicator sănătos al consumului intern, s-au subţiat vizibil. Lunile septembrie şi octombrie 2025 au înregistrat scăderi ale sosirilor de peste 7,5% faţă de aceleaşi luni din 2024, iar în afara perioadelor cu zile libere legale multe destinaţii au rămas fără fluxuri constante de turişti. Când românii încep să renunţe la două nopţi de cazare sau să amâne la nesfârşit un city break, nu este vorba despre o schimbare de preferinţe, ci despre o restrângere clară a consumului discreţionar”, spun reprezentanţii FPTR.

Constanţa, una dintre puţinele mari destinaţii cu creştere în 2025

În acest peisaj, litoralul a reprezentat o excepţie sezonieră. În perioada mai–septembrie 2025, numărul total de turişti de pe litoral a crescut cu aproximativ 4,3% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Strict în sezonul de vară, între iunie şi august, numărul turiştilor români a crescut de la 1.393.974 la 1.438.903, adică plus 4%, iar numărul turiştilor străini a crescut de la 23.144 la 27.110, adică plus 17,1%.

„Această evoluţie pozitivă a făcut ca judeţul Constanţa să fie una dintre foarte puţinele mari destinaţii cu creştere în 2025, ajungând la aproximativ 1.791.000 sosiri faţă de 1.754.300 în 2024. Totuşi, această performanţă rămâne limitată la câteva săptămâni de sezon şi nu poate compensa scăderile din restul anului şi din restul destinaţiilor. România poate avea o vară bună şi un an prost în acelaşi timp, iar 2025 este exemplul perfect”, mai spun ei.

Turismul montan a început anul sub auspicii bune, cu un ianuarie 2025 în care numărul turiştilor români a fost cu aproximativ 10% mai mare decât în ianuarie 2024, pe fondul condiţiilor bune pentru sporturi de iarnă.

„Acest început a creat însă o iluzie de stabilitate. În februarie 2025, cererea internă a scăzut deja cu aproximativ 4,5% faţă de anul anterior şi a intrat pe o pantă descendentă. Nici sezonul montan de vară nu a reuşit să recupereze, iunie 2025 a adus cu 4,2% mai puţini turişti români, iulie cu 4,4% mai puţini, iar august, luna de vârf a vacanţelor, a înregistrat o scădere de 6,3%. Spre final de an, noiembrie 2025 a consemnat cea mai severă contracţie lunară, cu un minus de 8,9% al turismului intern. Per total, muntele a închis anul sub nivelul din 2024, pe fondul unui raport calitate-preţ perceput ca nefavorabil şi al migraţiei unei părţi din turişti către destinaţii externe mai competitive”, adaugă ei.

Turismul balnear și rural, cele mai slabe rezultate

Cele mai afectate segmente au fost însă turismul balnear şi cel rural, iar aici legătura cu politicile publice este directă şi imposibil de negat, consideră FPTR.

În 2025, numărul şi valoarea voucherelor de vacanţă au fost reduse cu aproximativ 65% faţă de 2024. În anii anteriori, acest mecanism a contribuit decisiv la extinderea sezonului, la creşterea gradului de ocupare şi la aducerea în economia fiscalizată a zeci de mii de unităţi de cazare, numărul acestora crescând de la aproximativ 6.000 la aproximativ 28.000 în doar câţiva ani.

„În 2025, diminuarea brutală a acestui instrument a lăsat fără clientelă o parte importantă din staţiunile balneare şi din pensiunile rurale, iar scăderile de ocupare au fost imediate şi vizibile. Deşi încasările prin vouchere reprezentau aproximativ 1,7% din piaţa turistică internă, efectul lor de antrenare era mult mai mare, iar eliminarea lor a amplificat declinul general al cererii. În paralel cu aceste evoluţii economice, anul 2025 a fost marcat de o degradare accelerată a climatului de încredere şi a imaginii publice a turismului românesc. Reţelele sociale au amplificat incidente izolate şi le-au transformat în generalizări, iar conţinutul emoţional negativ a ajuns să influenţeze disproporţionat decizia de călătorie”, precizează FPTR.

Studii de marketing arată că un singur caz negativ viralizat poate afecta decizia a mii de potenţiali turişti, iar în 2025 acest mecanism a funcţionat din plin, într-un context deja încărcat de anxietate economică.

Citește și:

Reacția agențiilor de turism, după ce Radu Miruță a denunțat „ţepele” date clienților: Afirmații nefondate, populiste, greşite juridic



„Un rol central în această degradare reputaţională l-au avut, din păcate, chiar declaraţiile venite din zona guvernamentală. Ministrul de resort a ales în repetate rânduri să atace public agenţiile de turism şi operatorii, sugerând existenţa unor practici generalizate de înşelare a clienţilor şi promovând teza falsă potrivit căreia voucherele de vacanţă ar fi fost cauza creşterii tarifelor. Aceste afirmaţii nu au fost susţinute de date, de studii sau de analize economice serioase şi au ignorat complet realitatea costurilor din turism, respectiv energia, alimentele, forţa de muncă, taxele şi inflaţia generală. Ministerul dispune de instrumente legale pentru control şi sancţiune punctuală, iar alegerea de a stigmatiza public un întreg sector, în loc de a aplica legea ţintit, a produs un veritabil sabotaj institutional”, subliniază FPTR.



Efectele s-au văzut inclusiv în segmentul agenţiilor de turism, unde datele INS arată că, în primele luni din 2025, activitatea agenţiilor şi a tur-operatorilor s-a prăbuşit cu 16,6%, iar în luna mai 2025 scăderea a ajuns la 21,9%, în timp ce serviciile de piaţă către populaţie, per ansamblu, au scăzut cu doar 0,2%.

„Acest contrast arată limpede că nu este vorba despre o fluctuaţie normală, ci despre o lovitură directă în mecanismele de distribuţie ale pieţei, accelerată de pierderea încrederii. Structura teritorială confirmă aceeaşi tendinţă. Bucureştiul rămâne principala destinaţie a ţării, dar a scăzut de la aproximativ 1.998.700 sosiri în 2024 la aproximativ 1.878.000 în 2025”, spun reprezentanţii FPTR.

Braşovul a coborât de la aproximativ 1.508.200 la aproximativ 1.274.000 sosiri, adică un recul de peste 15%. Doar Constanţa a reuşit să crească, ajungând la aproximativ 1.791.000 sosiri, datorită sezonului estival bun.

Editor : C.A.