Românii vor vacanțe exotice de Crăciun și Revelion. Care sunt cele mai căutate destinații și la ce prețuri ajung circuitele turistice

Nisip fin în loc de troiene de zăpadă, palmieri pe post de brazi de Crăciun și un dress-code ce presupune, în primul rând, costumul de baie. Așa vor să petreacă mulți români sărbătorile de iarnă, în destinații exotice. Cei care sunt în căutare de locuri mai apropiate verifică lista celor mai spectaculoase târguri de Crăciun din Europa.

Liana a vizitat toată Europa, iar acum vrea să petreacă Crăciunul și Revelionul departe de casă. Și-a planificat o vacanță în America, iar visul ei este să ajungă în Las Vegas.

Liana - turistă: E o țară de vis, vreau să văd Grand Canion, muzeu, să mă plimb. Vreau să fie o experiență unică. Călătoresc destul de des, săptămâna viitoare plec în Thailanda. Luna trecută am fost în Egipt și chiar îmi place să călătoresc, să văd cât mai multe locuri, tradiții, oameni.

Marina este adepta croazierelor, iar de Revelion, pentru a scăpa de toate pregătirile, a preferat vacanță pe un vas. Ea se va îmbarca în Buenos Aires și va ajunge până în Antarctica.

Marina Cotoran - turistă: N-am fost în Antarctica, e loc de care auzi și vrei să-l vezi. Îmi doresc să văd Capul Horn – Ushuaia, care sunt niște locuri interesante, mai ales pentru noi, care am citit „Toate pânzele sus”. Am făcut o socoteală și am zis: cât economisesc din pregătirile de Revelion, mai adăugăm puțin și iese o croazieră, care e mai relaxantă.

Cele mai căutate vacanțe sunt în Indonezia, urmate de croaziere în Marea Caraibilor cu Crăciun petrecut în Ecuador și Revelion în Galapagos. Turiștii se pot bucura de snorkeling, diving, tururi culturale, distracție în cluburi sau de plajă.

Florin Ionescu - expert în turism: Turiștii aleg atât croaziere, care de exemplu să ajungă în Caraibe, de Crăciun să fie în Guadeloupe și apoi să fie purtați de căldurosul vânt caraibian către San Martin, Santa Lucia, Barbados. Sunt destinații unde, de obicei, se ajunge foarte greu, ar trebui să iei avioane, să coste foarte mult. Pe când, într-o croazieră, pe un vas foarte elegant, cu mesele asigurate vor ajunge într-un confort deosebit în aceste destinații foarte frumoase.

Tarifele pentru circuitele turistice de sărbători pornesc de la 1.200 de euro în Europa și pot ajunge până la 5.000 de euro pe un vas de croazieră.

