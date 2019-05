VIDEO. Ce se întâmplă cu bagajele după check-in

Vă întrebați ce se întâmplă cu bagajele voastre atunci când le depuneți la biroul de check-in din aeroport? În aeroportul din Dubai, spre exemplu, acolo unde se află cel mai mare sistem de bagaje din lume, există o rețea de șine de mare viteză de 140 de kilometri.

Pe eticheta de pe valiză sunt trecute numele tău şi codul din trei litere al aeroportului către care mergi. Dar cele mai importante sunt aceste zece cifre misterioase. Sunt ca un paşaport pentru valiză. Cifrele reprezintă compania şi numărul valizei. Iar o cifră specială arată gradul de prioritate şi alte informații, dacă e prioritară sau nu... Codul face parte din limbajul aviatic universal, un sistem internațional fără granițe. El hotărăşte ce se va întâmpla cu valiza ta după check-in.

Acest spațiu e pur şi simplu enorm. Peste tot, sunt kilometri întregi de benzi cu tăvițe care mută valizele. E foarte ciudat, ca un carusel postapocaliptic. Nu e niciun om, totul e automat. Roboții au preluat controlul.

După check-in, valiza ajunge pe o tăviță galbenă. Fiecare tăviță are un cod unic, iar computerul urmăreşte în ce tăviță sunt valizele. Fiecare tăviță are valiza ei. Urmărim tăvița, nu valiza. Codul unic ne permite s-o urmărim 100%.

Omul care supraveghează acest sistem complex e managerul bagajelor, Graham Pollock. În diverse locuri din sistem avem aşa ceva... Cititoare. Senzorul vede ce scrie pe tăviță. Tăvița „ştie” încotro se îndreaptă.

Îi spune acestei părți a sistemului: "Iată-mă, trimite-mă aici !" Apoi, sistemul o trimite spre ieşirea potrivită.

Creierul computerizat al sistemului controlează bagajul până la avion. Dacă pleci într-o oră, bagajul e trimis la încărcare.

Pentru cei prevăzători, bagajul ajunge aici, la sistemul de stocare a bagajelor timpurii. Dacă faci check-in-ul prea devreme, bagajul tău aşteaptă aici.Când vine vremea să meargă la avion, robotul roşu vine aici, ia tava, o pune pe bandă şi s-a dus.

Mai multe informații puteți afla miercuri, de la ora 20:00, pe Digi Life.

Etichete:

,