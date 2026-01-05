După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea Venezuelei e „o veste bună” pentru Ungaria

Premierul ungar Viktor Orban a declarat că intervenția Statelor Unite în Venezuela, soldată cu înlăturarea lui Nicolás Maduro, ar putea avea un impact pozitiv asupra piețelor globale de energie și ar reprezenta „o veste bună” pentru Ungaria, după ce anterior criticase acțiunea Washingtonului și avertizase asupra degradării ordinii internaționale, relatează Reuters și News.ro.

În cea mai mare intervenţie a SUA în America Latină de la invazia din Panama din 1989, forţele speciale au năvălit în Caracas cu elicoptere în weekend şi l-au arestat pe Maduro înainte de a-l duce la New York pentru a fi judecat pentru acuzaţii legate de droguri.

Preşedintele SUA, Donald Trump, aliatul lui Orban, care a scutit Ungaria de sancţiunile SUA asupra energiei ruseşti pentru anul electoral 2026 din Ungaria, a clarificat că doreşte să participe la exploatarea bogăţiilor petroliere ale Venezuelei.

„Ceea ce consider important pentru Ungaria în acest sens este că, împreună cu Venezuela, Statele Unite, după estimările mele, vor putea controla 40-50% din rezervele mondiale de petrol”, a declarat Orban la conferinţa de presă anuală cu presa internaţională.

„Aceasta este o putere deja capabilă să influenţeze în mod semnificativ preţul energiei pe piaţa mondială... Văd o şansă mare ca, în urma preluării controlului asupra Venezuelei, să se creeze o situaţie energetică globală mai favorabilă pentru Ungaria, iar asta este o veste bună”, a subliniat Orban.

Duminică, Ungaria a fost singura ţară care nu a semnat o declaraţie comună a UE, susţinută de toţi ceilalţi 26 de membri, care spunea, ca reacţie la intervenţia SUA în Venezuela, că principiile dreptului internaţional trebuie susţinute în Venezuela, iar voinţa poporului acestei ţări trebuie respectată.

Budapesta a supărat mulţi membri ai Uniunii Europene şi NATO prin continuarea importurilor de petrol şi gaze din Rusia. Deşi insistă că acest lucru rămâne necesar, Budapesta a luat şi măsuri pentru diversificarea aprovizionării. Grupul de stat MVM a semnat un acord pe 5 ani cu compania energetică americană Chevron pentru furnizarea a 2 miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat în decembrie.

Editor : Ș.A.