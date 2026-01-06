În formă maximă, președintele american Donald Trump le-a dezvăluit marți republicanilor lucruri pe care le face el și nu-i plac soției, Melania. Printre altele, felul în care dansează de multe ori când apare în public.

„(Melania - n.r.) urăște momentele în care dansez. I-am spus: toată lumea vrea ca eu să dansez. Ea mi-a zis: Nu arată prezidențial. Chiar mi-a spus: Ți-l poți imagina pe F.D. Roosevelt dansând? Chiar mi-a zis asta.

Trebuie să vă spun asta, oamenilor chiar le place dansul meu. Ea mi-a zis că nu le place, doar sunt politicoși cu mine. I-am spus că nu are dreptate. Oamenii o iau razna! Strigă «dansează!»”, a povestit Donald Trump marți republicanilor din Camera Reprezentanților.

Editor : A.C.